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焦黑一片…陽明山火燒山擴至50公頃 消防局曝2原因撲救困難

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陽明山火燒山災害擴及40公頃 消防局長曝2原因難控制

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

北市陽明山七星山步道區今發生火災，目前燃燒面積持續擴大，根據最新消息燃燒面積已達40公頃，國民黨北市議員林杏兒下午議會警政部門質詢，詢問最新救災狀況，局長莫懷祖表示，由於天氣乾燥、火勢強勁，沿著山坡往上燒速度非常快，導致消防人員比較難滅火。

莫懷祖表示，目前燃燒的區域達40公頃，燃燒處是在鞍部的地方，熱度會蓄積，會沿著山坡往上燒，燃燒速度會比人爬山快非常多，目前人員車輛都已上去了，第一線水線有打到燃燒地附近，消防局跟陽明山管理局利用空拍機估算過。

莫懷祖說，避免山火燒到住宅，山域裡面的災害是以主政機關為主，例如此次是陽明山管理局，而城市的消防單位是輔助救災，目前除把火撲滅，更重要是不要延燒到建築物，尤其此次燃燒位置是停車場周遭，該處有很多乾燥的竹葉、枯葉等等，更增加延燒速度。

台北市陽明山今天近午時自小油坑附近起火，已波及七星山步道，目前初估燃燒面積40公頃，消防隊員徒步以水線接駁阻隔火勢。記者林伯東／攝影
台北市陽明山今天近午時自小油坑附近起火，已波及七星山步道，目前初估燃燒面積40公頃，消防隊員徒步以水線接駁阻隔火勢。記者林伯東／攝影

北市 火災 空拍機 陽明山

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