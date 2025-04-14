陽明山火燒山 3路公車暫不停靠小油坑服務站
台北市陽明山國家公園小油坑今天發生火災，現場瀰漫大片白煙，台北市消防局已到場馳援，108、124、1717路公車則暫時取消停靠「小油坑服務站」，以利救災。
台北市長蔣萬安也在臉書發文，提醒當地民眾及登山客暫時遠離小油坑地區，以策安全。
蔣萬安指出，依環保局模擬顯示，北投區、士林區及新北市金山區、萬里區空氣品質可能受到影響，建議當地民眾關閉門窗。
台北市消防局今天上午11時17分獲報，北投區竹子湖路一帶（陽明山小油坑）發生火災，緊急出動指揮車4輛、消防車16輛、救護車1輛、無人機1台和72人救災。
台北市公共運輸處表示，為配合救災工作，公車路線108、124、1717行經周遭時將繼續直行陽金公路，暫時取消停靠「小油坑服務站」，請旅客注意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言