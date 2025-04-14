陽管處指小油坑火燒山起因是它 揭已延燒30公頃

陽明山小油坑遊憩區今早發生火燒山，持續延燒中，陽明山管理處副處長黃秀萍表示，初判現場是國科會所設空氣品質感測儀起火釀災，對此警消表示，確切起火原因有待火場調查釐清。

陽明山國家公園管理處副處長黃秀萍告訴本報記者，初步研判，是國科會國家實驗研究院高速網路與計算中心，執行民生公共物聯網計畫所設置的空氣品質感測儀器起火，目前火場已延燒30公頃；消防局表示，確切起火原因仍有待火場調查釐清。

台北市消防局上午11時17分獲報，北投區竹子湖路上的小油坑遊憩，往七星山步道一帶起火冒煙，派員到場發現，現場已是火燒山情況，初估燃燒面積約100平方公尺。