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焦黑一片…陽明山火燒山擴至50公頃 消防局曝2原因撲救困難

陽明山七星山大火蔓延30公頃 在地空品狀況曝

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

北市陽明山七星山步道今早不明原因發生火燒山，範圍持續擴大中，消防局正全力控制火勢，環保局也持續監控空品，目前未有惡化情形。在地里長也說，目前風勢往北海岸吹，加上里內範圍空曠，未受影響，但今天天氣好有不少遊客上山爬山，呼籲民眾避免前往。

陽明山七星山步道今天因不明原因起火，由於現場天氣乾燥、風勢強勁，火勢無法控制，範圍持續擴大，稍早台北市長蔣萬安也在臉書表示，已出動指揮車4輛、消防車輛16輛、救護車輛1輛、人員72名、無人機1台全力救災，也會監測當地空氣品質

在地湖田里長曹昌正表示，目前消防單位仍在控制火勢，據他了解延燒範圍約30公頃，不過有於該處空曠，加上風勢關係，煙霧往北海岸方向飄，空品沒有受到太大影響，但由於今天天氣好，很多人上山爬山，目前正協助消防單位疏散遊客，也呼籲民眾避免前往。

陽明山國家公園指出，七星山步道封閉，尤其是從小油坑登山口端上山者，同步封閉小油坑停車場，公車暫不停靠小油坑服務站，遊客若在山區請依照指示儘速撤離。

環保局空汙防治科長邱天安表示，空氣品質目前仍屬普通等級，沒有惡化跡象，也尚未接到地方反映，將持續監測火勢狀況及空品，若有接獲民眾陳情超過一定件數或者恐品有持續惡化跡象，將立即發布警報提醒民眾注意。

北市陽明山七星山步道今早不明原因發生火燒山，範圍持續擴大中，但風勢目前往北海岸吹，北市空品未受太大影響。記者李隆揆／翻攝
北市陽明山七星山步道今早不明原因發生火燒山，範圍持續擴大中，但風勢目前往北海岸吹，北市空品未受太大影響。記者李隆揆／翻攝

環保局 空氣品質 陽明山

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