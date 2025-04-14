勞動基金資金驚人 屢傳弊案

勞動基金弊端，以二○二○年爆發的勞動基金運用局國內投資組組長游迺文收賄弊案最受矚目。圖／聯合報系資料照片 六名投信業基金經理人涉搭順風車炒股，檢方查出其中包括勞動基金的新、舊制勞退基金和勞保基金。勞動基金總規模超過五兆元，十多年來至少傳四次弊端，最嚴重是二○二○年勞動基金運用局國內投資組組長游迺文收賄案。

政府四大基金包括郵政儲金、退撫基金、勞保基金和勞退基金，後兩者合併稱為勞動基金，是四大基金內規模最大，目前除由勞動部勞動基金運用局操盤外，也交由國內專業投信代操。

勞動基金因資金水位驚人，多次傳出弊端；這次原國泰投信李姓經理人，同樣負責代操政府勞動基金中的部分勞退和勞保基金。

勞動基金弊端，以二○二○年爆發的勞動基金運用局國內投資組組長游迺文收賄弊案最受矚目，當時規模四點四兆元的勞動基金，是投信圈「喊水會結凍」的超重量大戶，游涉與時任寶佳集團執行長唐楚烈勾結，多次以高買低賣、相對成交、散布流言手法操縱遠百股價。

事後游迺文不僅接受券商招待、飲宴、退佣和海外旅遊，還冀望唐楚烈幫他升官，更被查出有九百萬元財產來源不明，一審被依貪汙圖利、證交法操縱股價及證券投資信託及顧問法特別背信等罪，重判九年。

勞動基金十多年來還有三次炒股弊端；二○一二年前安泰投信副總謝青良炒作太陽能股盈正；二○一三年前日盛投信投資長陳平、寶來投信協瞿乃正理炒股；二○一四年元大寶來、第一金、新光基金經理人與股市作手黃明松勾結護盤。

前兩者與這次手法類似，為基金經理人利用代操炒作拉抬或提前買入特定股票獲利，當年以背信罪判刑；後者為基金經理人配合挪動勞動基金炒股再收回扣，依違反證券投資信託及顧問法違背職務收取財物罪判刑。