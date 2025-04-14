業界陋習 搭順風車爽賺外快

投信基金經理人因可接觸投資先機，搭「順風車」賺錢在業界不是秘密。示意圖／聯合報系資料照片 國內投信業屢傳基金經理人涉炒股弊端，業界表示，投信基金經理人因可接觸投資先機，搭「順風車」賺錢在業界不是秘密，政府雖有相關法令規範，但幫公司或投資人賺錢，也讓自己荷包滿滿，「一魚兩吃」太方便，許多人仍抵擋不了誘惑而觸法。

業界人士指出，二○一二年前安泰投信副總謝青良利用代操勞動基金炒股後，金管會推動投信投顧法加重背信修法，將刑度加重至三年以上、十年以下徒刑；不法利益達一億元以上者，可處七年以上徒刑，均得併科高額罰金，被業界稱為「謝青良條款」。

但基金經理人手握巨額資金和先機，有些人會「順便」跟風炒股，如利用人頭帳戶突破公司內部稽核、金管會查核；曾有基金管理人忍了兩年才動用人頭戶裡炒股不法所得，最後依然難逃法網。

根據新北地院判決，涉案基金經理人手法如出一轍，皆因職務上代操基金，依各公司規定，需參加基金績效檢討會議、投資管理團隊會議、遴選核心持股會議等內部會議，接觸其他基金經理人交換投資策略等即時投資訊息，提前掌握可能資金動向。

涉案人還可取得每日個股買進報告、投資決定書，和各種財經專業研究員所撰寫投資分析報告、研究報告，對於總體經濟、產業和市場趨勢、發行股票公司營運展望、獲利預估、財務狀況等最新產經要聞一清二楚。

這些人涉在基金買進前數日或同日，透過手機或電腦網路以人頭證券戶提前進場大量買股；待公司基金大量買進特定股票拉抬股價上漲後再出脫持股，或在公司基金賣出標的股票前，提早獲利了結或以現股當沖獲利。事後再利用親友帳戶掩飾、隱匿不法所得，使公司難以查覺。