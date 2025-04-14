6基金經理人跟單炒股 4人判緩刑

新北地方法院。圖／報系資料畫面 國內投信業者富邦、國泰、復華和保德信，去年爆發六名基金經理人涉以人頭帳戶「跟單」，趁基金買進特定股票提早進場，股價上漲再出脫，不法獲利共二點七七億餘元。新北地方法院依違反證券投資信託及顧問法特別背信罪，判認罪四人一年八月到二年徒刑，支付公庫卅萬到一八○萬元不等，均緩刑五年。

據調查，六名基金經理人共負責四間投信十餘檔基金，其中包括國家四大基金中，勞動基金的新、舊制勞退基金和勞保基金。不法獲利最多的富邦投信林男、保德信賴男，因管轄權問題移台北地方法院審理。

判決指出，賴姓、李姓、吳姓、莊姓四名前基金經理人，原為高度專業人士，未恪遵專業經理人守法、忠實、誠信、利益衝突迴避等準則，無視法令及內部規範為投信事業核心，將職務上所接觸投資資訊用以追求私利，嚴重侵蝕投信業者根基，造成基金營運及業務推展等重大經濟利益損害，讓社會大眾對於正常投資股市心生疑慮，情節重大。

四人自偵查期間便坦承全部犯行，有助節省司法資源，加上無前科且已全數繳回不法利益，合議庭為此宣告緩刑以啟自新。

據檢方調查，涉案六人獲利最多的是任職富邦投信的林男，不法利益高達二億四五二八萬餘元，其次是保德信投信賴男一三一七萬餘元；國泰投信李男八八三萬餘元、富邦投信賴男五一六萬餘元、國泰投信吳男三九九萬餘元、復華和國泰投信莊女七十九萬餘元。

據了解，案件爆發後六人離職，因操守、專業已在證券界破產，找不到相關工作，有人為了撫養父母、孩子和罹癌妻子，只能跑外送填補家用，下場悽慘，當中僅一人與原公司達成和解。