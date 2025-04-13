汐止騎士藏毒拒檢違規奔逃 遭逮被開22張罰單下場慘了
新北市35歲蔡男日前騎機車行經汐止時因身體搖晃疑似精神不濟，汐止警見狀上前盤查，不料蔡男竟拒檢加速逃逸。警方追捕約10分鐘將蔡男逮捕，起出海洛因及安毒，並對蔡男開出22張違規罰單，最高可罰10萬200元，詢後依毒品及公共危險罪送辦。
據了解，汐止派出所警員上月28日凌晨1時巡邏行經汐止區新台五路一段與秀峰路口時，發現前方35歲蔡姓騎士停等紅燈時身體搖搖晃晃，看起來精神不濟，警員於是上前準備盤查，不料蔡男見警方趨前竟拒檢並闖紅燈加速逃逸，一路還逆向、闖紅燈，警方立即通報攔截圍捕，10分鐘後將蔡男攔停壓制。
蔡男自知難逃法網，主動交付身上的4包海洛因及1包安非他命，警方隨即將蔡男帶回警局偵詢，並對蔡男開出闖紅燈、逆向等共22張罰單，總罰款金額最高達10萬200元，詢後將他依毒品及公共危險罪嫌送辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言