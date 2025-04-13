汐止騎士藏毒拒檢違規奔逃 遭逮被開22張罰單下場慘了

新北市35歲蔡男日前騎機車行經汐止時因身體搖晃疑似精神不濟，汐止警見狀上前盤查，不料蔡男竟拒檢加速逃逸。警方追捕約10分鐘將蔡男逮捕，起出海洛因及安毒，並對蔡男開出22張違規罰單，最高可罰10萬200元，詢後依毒品及公共危險罪送辦。

據了解，汐止派出所警員上月28日凌晨1時巡邏行經汐止區新台五路一段與秀峰路口時，發現前方35歲蔡姓騎士停等紅燈時身體搖搖晃晃，看起來精神不濟，警員於是上前準備盤查，不料蔡男見警方趨前竟拒檢並闖紅燈加速逃逸，一路還逆向、闖紅燈，警方立即通報攔截圍捕，10分鐘後將蔡男攔停壓制。

蔡男自知難逃法網，主動交付身上的4包海洛因及1包安非他命，警方隨即將蔡男帶回警局偵詢，並對蔡男開出闖紅燈、逆向等共22張罰單，總罰款金額最高達10萬200元，詢後將他依毒品及公共危險罪嫌送辦。