牛埔幫大老齊惠生病逝享壽81歲 曾犯「菲律賓7口滅門血案」轟動國際

牛埔幫大老「惠生」齊惠生今天傳出病逝消息，享壽81歲，目前家屬將靈堂設在中山區民權東路某會館，各方人士聞訊，將前往哀悼致意，轄區警方獲悉，已派員至會館掌握狀態。

齊惠生是牛埔幫知名殺手，曾和劉煥榮等人一同犯下1984年轟動國際的菲律賓陳氏兄弟一家七口滅門血案，儘管事後逃亡日本，但1986年仍被逮捕押解回台受審，1992年被判處無期徒刑確定。

齊惠生假釋出獄後仍繼續犯案，不只酒醉打死人，更以組織犯罪，指使幫眾到新北市各工地暴力討債、經營德州撲克賭場、吸收大專生經營地下網路簽賭，甚至和日本黑道勢力山口組合作「網路柏青哥」等賭博電玩等，不法獲利破億元，2010年又被逮捕後入獄。

齊惠生出獄後，儘管隨著年紀漸長，因身體健康狀況淡出江湖，但幫眾仍不斷犯案遭掃蕩，仍有一定勢力。