影／貨車司機凌晨出門送蔬果 靠它「提神」這下慘了

新北市貨車司機藍姓男子今天送貨行經板橋區一路車速忽快忽慢，遭保大員警攔下在車內發現毒品吸食器，經測試呈毒品安非他命陽性反應，他坦言凌晨即出門四處送蔬果，靠它「提神」，警詢及採集尿液送驗後，今依毒品罪嫌函送新北地檢署偵辦。

新北市保安大隊第二中隊員警今天上午8時許，巡邏行經板橋區公館街，見前方一輛3.5噸貨車行車時速忽快忽慢，形跡可疑，上前攔停進行盤查。

「這支是什麼？」貨車司機藍姓男子（51歲）見員警攔車，乖乖下車受檢，員警眼尖看到車內駕駛座右側置物槽內有一只玻璃製毒品吸食器且內含有殘渣，經現場測試呈二級毒品安非他命陽性反應。

經員警大聲詢問，藍男坦言，今天凌晨2時從蘆洲區出門，沿路前往板橋及土城等區送蔬果至菜市場及店家，因凌晨就出門，都靠它「提神」，安非他是從網路購得，警詢及採集尿液送驗後，今依毒品罪嫌函送新北地檢署偵辦。

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