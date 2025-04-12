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影／北市女開車載友自撞安全島 被搜出彩虹煙...警懷疑毒駕送辦

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

張姓女子前天深夜開車載友人，行經台北市士林區故宮路自撞安全島翻車，民眾見狀報警，警方確認2人沒受傷，詢問事發經過時，聞到張女身上有毒品氣味，當場查獲3包彩虹煙，張女坦承開車前數小時吸毒，警詢後依毒品等罪嫌移送法辦。

事發畫面曝光，只見張女駕駛的白色轎車撞上安全島後翻車，應聲90度側躺道路。

士林警方10日深夜11點30分獲報，故宮路41巷2號發生自撞事故，詢問了解駕駛事張女（31歲）開車載谷女（20歲），從市區回士林住處，因使用手機分心自撞分隔島。

警方見無人傷，原本要依交通事故處理，但聞到張女身上有毒品氣味，懷疑吸毒，盤查後張女坦承，經同意搜索，在她身上查獲毒品彩虹煙3包，逾50根。

儘管張女警詢時供稱因滑手幾肇事，僅承認「我是下午才抽，晚上開車前沒有抽」，但警方懷疑仍構成毒駕依法採尿，在確認同車右前座谷女無刑事責任後，抄登資料放行；警詢後將張女依毒品、公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦。

台北市士林區10日深夜發生自撞車禍，警方查獲彩虹煙3包。記者翁至成／翻攝
台北市士林區10日深夜發生自撞車禍，警方查獲彩虹煙3包。記者翁至成／翻攝
台北市士林區10日深夜發生自撞車禍，警方查獲彩虹煙3包。記者翁至成／翻攝
台北市士林區10日深夜發生自撞車禍，警方查獲彩虹煙3包。記者翁至成／翻攝
台北市士林區10日深夜發生自撞車禍，警方查獲彩虹煙3包。記者翁至成／翻攝
台北市士林區10日深夜發生自撞車禍，警方查獲彩虹煙3包。記者翁至成／翻攝
台北市士林區10日深夜發生自撞車禍，警方在張姓女子身上查獲彩虹煙3包。記者翁至成／翻攝
台北市士林區10日深夜發生自撞車禍，警方在張姓女子身上查獲彩虹煙3包。記者翁至成／翻攝
台北市士林區10日深夜發生自撞車禍，警方查獲彩虹煙3包。記者翁至成／翻攝
台北市士林區10日深夜發生自撞車禍，警方查獲彩虹煙3包。記者翁至成／翻攝
台北市士林區10日深夜發生自撞車禍，警方查獲彩虹煙3包。記者翁至成／翻攝
台北市士林區10日深夜發生自撞車禍，警方查獲彩虹煙3包。記者翁至成／翻攝

交通事故 毒品 自撞

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