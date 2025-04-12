水泥工欠百萬 25刀砍死債主聲押

宜蘭縣邱姓男子因追債遭砍殺廿五刀致死，陳屍國五冬山武淵側車道下方車內。圖／讀者提供

宜蘭一名從事借貸的邱姓男子九日被發現身中廿五刀，脖子幾乎被砍斷，陳屍國五冬山武淵側車道下方車內，警方前天逮捕涉案的簡姓水泥工，簡男供稱因被逼債上百萬元，無力償還才預謀約出對方下毒手，詢後依殺人罪移送地檢署，檢方向法院聲請羈押禁見，追查是否還有共犯。

據調查，邱男（五十六歲）家住五結鄉，四月七日晚間出門未歸，他妻子報失蹤請警方協尋，警方調閱監視器，發現邱男當晚駕車往冬山武淵方向行駛，九日中午發現車停在武淵側車道下方空地，邱男全身是血陳屍後座，經勘驗全身有廿五處刀傷，胸口五刀為致命傷。

調查發現，邱男陳屍的車內有至少二人的血液，研判其中包括凶手，警方根據地緣關係，調閱事發地周邊路口監視器清查，發現住附近的簡男（廿四歲）涉嫌重大，經比對發現車內血液符合，前天將簡男帶回調查。

簡男起初否認犯行，在檢警出示跡證後，才坦言因向邱男多次借款，累積上百萬元債務，近日邱男不斷追討，他無力債還，才約出談判。

據調查，邱男與簡男七日晚間各自開車到武淵側車道會面，當時簡男坐上邱男車內談判，簡男希望能夠延後償還並少點利息，邱男卻說已不能再延，雙方爆衝突後，簡男拿出預藏的兩把刀猛刺邱男，過程中因邱男反抗，簡男也受傷，等回過神來發現邱男已斷氣。

據了解，簡男將邱男拉到後座，再拿走汽車鑰匙、皮夾，駕駛自己的車離去，沿途將凶刀、血衣及邱男物品丟在水溝，希望讓水沖走滅證，回家前還到超商購物，警方已沿水溝找到證物。簡男鄰居得知非常驚訝，直說從小看簡男長大，「怎會和殺人扯上關係」。