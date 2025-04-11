房東勸醉租客別喝酒竟遭刺死 殺人臨時工遭羈押

桃園楊梅陳姓房東本月9日深夜，見蔡姓租客又醉醺醺回來，出言勸對方別喝酒，雙雙引爆口角衝突，蔡男拿起茶几上的水果刀，朝坐在沙發的房東左肩刺去，當場傷及動脈血流不止，送醫不治，蔡依殺人罪送辦，法官今召開羈押庭後，晚間將蔡裁定羈押。

桃園地院提供法官的裁定摘要指出「被告坦承犯行並有被害人家屬及證人的陳述，可認涉犯殺人罪嫌重大，又依常情判斷，重罪常伴有逃亡之高度可能，認有羈押之必要」。

據悉，這起殺人命案發生在本月9日深夜11時許，在工地打臨時工維生的33歲蔡姓男子，每月以2000元租住在52歲陳姓房東位於楊梅區永美路459巷內民宅客廳的一張單人床，由於空間不大，房東和房客們的生活習慣又不同，過去常因生活瑣事起口角。

前天深夜當蔡男又酒後返回租屋處，遇上還待在客廳的陳姓房東，陳又出言勸說蔡男不要喝酒，雙雙為此再起口角，且蔡男一直懷疑房東偷用他的個人物品，新仇舊恨一擁而上，竟氣得拿起房東放在客廳料理食物的水果刀，想要嚇嚇房東，卻刺中房東的左肩，當場血流不止並失去生命徵象。

蔡男行凶後呆立現場，另名同樣租住在客廳一床的男臨時工租客見狀急報警，轄區警方趕抵現場將蔡男逮捕，並於11時29分通知消防局第二救災救護大隊埔心分隊協助將左肩中刀的房東送醫，救護人員到場發現房東已失去呼吸心跳，給予穿刺物固定，清洗傷口、包紮止血、CPR等救護處置後送往楊梅天成醫院仍因傷重不治。

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