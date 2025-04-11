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家庭即工廠...毒鴛鴦透過抖音平台影音當誘餌 製喪屍煙彈全台販售

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

賴姓男子和王姓女友透過「抖音」平台，以短影音吸引網友購買喪屍煙彈，逃避警方追查。南投縣刑警大隊持續跟監、搜查，在高雄市查獲這對毒鴛鴦，查扣大批製作喪屍煙彈原料、成品、半成品，移送嘉義地檢署偵辦。

南投縣刑警大隊網路巡邏，發現有人在「抖音」發布迷幻影音短片暗示販賣毒品，組成專案小組，並報請嘉義地檢署檢察官陳郁雯指揮偵辦。

經數月蒐證，警方查出賴姓男子主以正常的短影音吸引目光，實則暗藏交易訊息，吸引毒品買家注意，再轉至通訊軟體 Telegram洽談細節，並以匿名方式透過貨運配送俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯煙彈，以規避警方查緝。

賴姓主嫌和女友為獲取最大利潤，採一條龍式產製販售喪屍煙彈，從毒品原料取得、煙油調和、煙彈填充到販賣、寄送都由他與王姓女友包辦。賴男因之前涉毒品案遭通緝，不定期在嘉義、台南、高雄等縣市流竄，出入都以計程車代步，逃亡將近1年。

警方近日確認賴藏匿在高雄地區，近日前往查緝，在藏匿地點，當場逮捕賴、王兩人，查扣依托咪酯原油1罐、毒品咖啡包14包、電子煙主機13台、調和煙油1箱、煙彈半成品一批、甘油及裝填工具等多項贓證物，訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

南投縣警察局長謝宗宏指出，近年毒品犯罪朝網路化發展，透過網路社群平台交易，包括新興毒品喪屍煙彈相當氾濫。喪屍煙彈有麻醉效果，會導致使用者者意識混亂、昏迷及肌肉痙攣，甚至可能造成呼吸衰竭及死亡。呼籲家長及民眾提高警覺，注意社群平台潛藏的犯罪訊息，切勿因好奇誤觸毒品陷阱。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

賴姓嫌犯透過抖音平台暗示販賣喪屍煙彈，吸引年輕人購買。圖／南投縣警局提供
賴姓嫌犯透過抖音平台暗示販賣喪屍煙彈，吸引年輕人購買。圖／南投縣警局提供
賴姓嫌犯透過抖音平台暗示販賣喪屍煙彈，吸引年輕人購買。圖／南投縣警局提供
賴姓嫌犯透過抖音平台暗示販賣喪屍煙彈，吸引年輕人購買。圖／南投縣警局提供
賴姓嫌犯透過抖音平台暗示販賣喪屍煙彈，吸引年輕人購買。圖／南投縣警局提供
賴姓嫌犯透過抖音平台暗示販賣喪屍煙彈，吸引年輕人購買。圖／南投縣警局提供
賴姓嫌犯透過抖音平台暗示販賣喪屍煙彈，吸引年輕人購買。圖／南投縣警局提供
賴姓嫌犯透過抖音平台暗示販賣喪屍煙彈，吸引年輕人購買。圖／南投縣警局提供

南投縣 喪屍煙彈 新興毒品

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