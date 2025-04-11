高雄男突「癲癇」遭2人丟包醫院喪命 無外傷..將解剖查死因

高雄黃姓男子昨天凌晨遭丟包高雄健仁醫院，急救後宣告不治，將他送醫的兩名王姓、張姓男子駕車逃離，警方昨下午逮到2人，起獲大量毒品及兩支長槍，死亡的黃男昨下午相驗，無明顯外傷，另採血化驗，預計下周解剖，釐清死因是否與疾病或吸毒有關。

黃姓男子昨天外出找人，警方調閱相關監錄系統，發現他由去高雄市仁武區被載去醫院，因送他就醫的張姓、王姓男子倉皇離開，警方懷疑案情不單純，組成專案小組展開偵辦。

高雄市警楠梓分局以車追人，追查出王、張2人落腳在高雄市大社區中山路1處空地鐵皮屋工寮，昨下午1時許，動員趕赴大社區追捕王、張，發現轎車停放空地，車內竟有2枝疑改造的烏茲衝鋒槍和多顆子彈，以及海洛因、安非他命等毒品，立即逮捕他們，才發現王男剛被通緝1天。

王稱黃男上車後突然「病發」，像癲癇症發作，他看不對勁才與張男將黃送醫。王、張2人都否認對黃男動手，也否認殺人，檢警依毒品、槍砲等罪嫌偵辦。

黃男昨天初步相驗，身上無明顯外傷，無法判斷致死原因，但家屬提及黃男有慢性疾病，且他是毒品列管人口，昨法醫已先採血送驗，釐清血液是否有毒品反應，並擇定下周解剖，調查確切死因。

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