追討百萬欠款…債主身中25刀幾斷頸陳屍車內 警逮24歲水泥工人速破殺人案

宜蘭一名從事借貸的56歲邱姓男子前天被發現身中多刀，陳屍國道5號冬山武淵側車道下方車內，警方調閱監視器清查，火速在昨天下午逮捕涉嫌重大的24歲簡姓水泥工，簡供稱因被逼追上百萬元債務，無力償還才下毒手，警方今依殺人罪嫌送辦，並擴大追查是否還有共犯。

邱姓男子家住五結鄉，7日晚間出門後未歸，他的妻子報案失蹤，警方獲報調閱監視器，發現邱男當晚駕車往冬山武淵方向行駛，9日中午發現邱男車輛停在武淵側車道下方空地，邱男全身是血陳屍後座，經勘驗全身有25處刀傷，脖子幾乎被砍斷，胸口5刀為致命傷。

警方調閱周邊路口監視器全面清查，發現住附近的24歲簡姓泥水工涉嫌重大，車內也有相關跡證，昨天下午將簡帶回調查，簡起初否認犯行，在檢警出示跡證後，俯首坦言因向邱男多次借款，累積上百萬元債務，近日邱男來追討，他無力債還才下殺手。

據了解，邱、簡兩人7日晚間相約各自開車到武淵側車道談判，當時簡男坐上邱男的車，因債務問題起口角，簡男拿出預藏兩把刀猛刺邱男，後來發現邱已斷氣，將邱拉到後座，再拿走邱的汽車鑰匙、皮夾等。