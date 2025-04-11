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追討百萬欠款「身中25刀幾斷頸」陳屍車內 警逮24歲工人速破殺人案

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追討百萬欠款…債主身中25刀幾斷頸陳屍車內 警逮24歲水泥工人速破殺人案

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭一名從事借貸的56歲邱姓男子前天被發現身中多刀，陳屍國道5號冬山武淵側車道下方車內，警方調閱監視器清查，火速在昨天下午逮捕涉嫌重大的24歲簡姓水泥工，簡供稱因被逼追上百萬元債務，無力償還才下毒手，警方今依殺人罪嫌送辦，並擴大追查是否還有共犯。

邱姓男子家住五結鄉，7日晚間出門後未歸，他的妻子報案失蹤，警方獲報調閱監視器，發現邱男當晚駕車往冬山武淵方向行駛，9日中午發現邱男車輛停在武淵側車道下方空地，邱男全身是血陳屍後座，經勘驗全身有25處刀傷，脖子幾乎被砍斷，胸口5刀為致命傷。

警方調閱周邊路口監視器全面清查，發現住附近的24歲簡姓泥水工涉嫌重大，車內也有相關跡證，昨天下午將簡帶回調查，簡起初否認犯行，在檢警出示跡證後，俯首坦言因向邱男多次借款，累積上百萬元債務，近日邱男來追討，他無力債還才下殺手。

據了解，邱、簡兩人7日晚間相約各自開車到武淵側車道談判，當時簡男坐上邱男的車，因債務問題起口角，簡男拿出預藏兩把刀猛刺邱男，後來發現邱已斷氣，將邱拉到後座，再拿走邱的汽車鑰匙、皮夾等。

據了解，簡殺人後駕自己車輛離去，沿途還將凶器、血衣及邱男物品丟在水溝裡；警方昨晚已依簡男供詞找到相關證物，今天依殺人罪嫌將簡移送宜蘭地檢署。

宜蘭邱姓男子疑因追債遭亂刀砍死，陳屍國5武淵側車道下方車內，警方火速逮捕涉嫌殺人的簡姓男子，今天依殺人罪嫌送辦。圖／民眾提供
宜蘭邱姓男子疑因追債遭亂刀砍死，陳屍國5武淵側車道下方車內，警方火速逮捕涉嫌殺人的簡姓男子，今天依殺人罪嫌送辦。圖／民眾提供

殺人 監視器 車道

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