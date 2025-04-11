獨／新光三越氣爆檢方出手了！今將複訊百貨、瓦斯人員

台中新光三越氣爆釀5死30多人輕重傷，台中地檢署近日依被告身分通知數名在場人，根據掌握，中檢依台中市消防局3月底出具的火調報告，綜合近2個月傳訊60多人次證人，綜合比對後已有一定方向，今天指揮相關單位執行，將陸續傳喚多名被告到庭偵訊。

檢方本周起已將數人列過失致死罪嫌「被告」並通知開庭，今天專案小組展開行動，將傳喚新光三越業者、欣中瓦斯人員，以及當時在場工班主管、工人等，預計下午將陸續送中檢複訊。

中檢偵辦新光三越氣爆案近2個月，連日現場勘驗、約談比對證據，包括現場切割管線工人、負責勞安衛生人員、瓦斯業者、新光三越等等，由下自上脈絡一併清查，要從中找出有無應注意而未注意，有相當因果關係等，判斷何人涉犯過失致死罪嫌。