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獨／新光三越氣爆檢方出手了！今將複訊百貨、瓦斯人員

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中新光三越氣爆釀5死30多人輕重傷，台中地檢署近日依被告身分通知數名在場人，根據掌握，中檢依台中市消防局3月底出具的火調報告，綜合近2個月傳訊60多人次證人，綜合比對後已有一定方向，今天指揮相關單位執行，將陸續傳喚多名被告到庭偵訊。

檢方本周起已將數人列過失致死罪嫌「被告」並通知開庭，今天專案小組展開行動，將傳喚新光三越業者、欣中瓦斯人員，以及當時在場工班主管、工人等，預計下午將陸續送中檢複訊。

中檢偵辦新光三越氣爆案近2個月，連日現場勘驗、約談比對證據，包括現場切割管線工人、負責勞安衛生人員、瓦斯業者、新光三越等等，由下自上脈絡一併清查，要從中找出有無應注意而未注意，有相當因果關係等，判斷何人涉犯過失致死罪嫌。

中檢指出，檢察官會同專案小組進入現場勘查9次，複訊人數累計50名證人（64人次），3月底收到台中市消防局火調報告，專案小組已即時研究、分析並持續偵查，另對於可能涉及刑責之人研析犯罪嫌疑，並適時轉列「被告」。

新光三越氣爆，台中地檢專案小組今指揮偵辦，將傳訊多名被告到庭複訊。圖／報系資料照
新光三越氣爆，台中地檢專案小組今指揮偵辦，將傳訊多名被告到庭複訊。圖／報系資料照

台中市 新光三越氣爆 過失致死

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