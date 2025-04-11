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喪屍煙彈流入湖口軍營 竹檢軍法起訴：損害戰力籲從重量刑

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

馮姓軍人去年10月間在新竹湖口軍營及桃園八德地區，以每支2千至5千元不等的價格，販賣含依托咪酯毒品的煙彈給營區5名軍人。同年11月，他再度販賣毒品煙彈給楊姓軍人，並由曹姓軍人協助將毒品帶入營區，但隨後在部隊收假安檢時被查獲。新竹地檢署今日依陸海空軍刑法及毒品危害防制條例起訴三人。地檢署表示，馮、曹二人身為現役軍人，目無法紀，將毒品攜入營區並意圖販賣給同袍，不僅危害社會安全，更損害國軍戰力，呼籲法院從重量刑，以儆效尤。

檢警調查，馮男基於販賣第三級毒品依托咪酯煙彈，於去年10月間，在新竹湖口某軍營及桃園八德等地，以2千元至5千元不等的價格，販賣含有依托咪酯毒品的煙彈給同營區的5位軍人，共7次。

去年11月9日與楊男議定以6千元販售5顆毒品煙彈，並約由曹男於翌日前往其新北市鶯歌區住處附近取貨。曹男為獲得2顆煙彈報酬，協助將該批毒品攜入營區交予楊男。嗣於11月10日下午2時許，曹男赴上址取貨時，馮男交付45顆毒品煙彈，請曹男一併攜帶回營區，曹男共計攜帶50顆毒品煙彈返回營區。惟經部隊收假安檢查獲而扣得毒品煙彈50顆及聯絡用手機1支。

新竹地檢署檢察官吳柏萱指揮新竹縣政府警察局刑事警察大隊、新竹憲兵隊及桃園市政府警察局龜山分局共同偵辦。新竹地檢署請法院審酌，依托咪酯煙彈的新興毒品危害社會甚深，被告馮、曹身為現役軍人，竟目無法紀將此毒品攜帶入營區，且意圖販售或販賣與軍中同袍，危害社會安全且損及國軍戰力，請從重量刑，以儆效尤。

而楊男明知其有以通訊軟體與馮男聯繫交易毒品，經檢察官以證人身分傳喚訊問時，就關於其有無向馮男購買毒品，並聯繫曹男協助攜入等事作偽證，今起訴偽證罪。

馮姓軍人去年10月間在新竹湖口軍營及桃園八德地區，以每支2千至5千元不等的價格，販賣含依托咪酯毒品的煙彈給營區5名軍人。圖／新竹地檢署提供
馮姓軍人去年10月間在新竹湖口軍營及桃園八德地區，以每支2千至5千元不等的價格，販賣含依托咪酯毒品的煙彈給營區5名軍人。圖／新竹地檢署提供

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