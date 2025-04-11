聽新聞
0:00 / 0:00

細故口角房客後方一刺 房東身亡

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導

33歲的蔡姓男子住在桃園市楊梅區永美路上公寓，平時與52歲的陳姓房東同住，2人因生活習慣不同積怨已久，前晚又發生口角，蔡男憤而持水果刀從後方朝陳男左肩猛一刺，導致陳男失血過多當場身亡。圖／聯合報系資料照
33歲的蔡姓男子住在桃園市楊梅區永美路上公寓，平時與52歲的陳姓房東同住，2人因生活習慣不同積怨已久，前晚又發生口角，蔡男憤而持水果刀從後方朝陳男左肩猛一刺，導致陳男失血過多當場身亡。圖／聯合報系資料照
桃園市蔡姓男子前晚涉嫌持水果刀刺殺同住房東陳姓男子，陳經送醫不治，蔡被警方逮捕稱懷疑陳偷用他物品，雙方起口角，他拿刀威嚇不慎刺中陳，警詢後依殺人罪移送。

警方調查，五十二歲陳姓男子住桃市楊梅區永美路一處公寓，在客廳擺放兩張床鋪，以每月兩千元租給臨時工卅三歲蔡姓男子及蔡的一名男同事，陳與蔡因生活習慣常起爭執，積怨已久。

前天晚間十時許，僅蔡、陳在屋內，兩人爭吵後，蔡在客廳拿水果刀從後方朝陳左肩刺殺，其餘房客聽見爭吵聲報案。消防隊到場發現陳坐在椅子上，左肩被插入一把水果刀，檢查已無呼吸心跳，送醫急救不治，警方逮捕蔡帶回楊梅警分局草湳派出所調查。

蔡稱，他懷疑陳偷用他東西，兩人起口角，他隨手從茶几拿水果刀想威嚇陳，沒想到插中。

水果 生活習慣 男同事

延伸閱讀

積怨已久！桃園男房客持刀突襲房東失血過多 當場身亡

他7刀殺死酒店小姐…血泊中吻胸猥褻判無期定讞 再賠789萬元

不滿手機被沒收…18歲高職男持刀殺死單親母 出庭認罪

違停紅線嗆警「我現在打給你們局長」 民眾黨立委服務處主任請辭道歉

相關新聞

179台灣人柬國涉詐落網 傳遣送陸

柬埔寨警方上月底在金邊市破獲詐騙集團據點，查獲一八六名嫌犯，其中一七九名台灣人、七名大陸人，傳出柬埔寨有意在本月十三日、...

細故口角房客後方一刺 房東身亡

桃園市蔡姓男子前晚涉嫌持水果刀刺殺同住房東陳姓男子，陳經送醫不治，蔡被警方逮捕稱懷疑陳偷用他物品，雙方起口角，他拿刀威嚇...

積怨已久！桃園男房客持刀突襲房東失血過多 當場身亡

33歲的蔡姓男子住在桃園市楊梅區永美路上公寓，平時與52歲的陳姓房東同住，2人因生活習慣不同積怨已久，昨晚又發生口角，蔡...

逃逸移工從泰空運乾大麻花來台 查獲遭重判9年

鄧姓越南男子是逃逸外籍移工，以每公斤6千萬越南盾（台幣7.5萬）的價格，從泰國以茶葉罐形式寄乾燥大麻花來台，遭關務署發現...

高雄男遭丟包醫院亡 涉案通緝男曾涉多案令人咋舌

高雄黃姓男子遭丟包醫院死亡案，警方在載送黃男赴醫的轎車上搜出槍、毒，逮捕涉案的王姓、張姓2男子，查出王男另涉槍砲案，昨天...

影／抓到了！高雄男遭丟包醫院亡 丟包2男1通緝車上有槍毒

警方列管毒品人口黃姓男子今天凌晨遭丟包高雄健仁醫院。送他赴醫院的2名男子逃離後，案發13小時後，今天下午警方查捕王姓、張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。