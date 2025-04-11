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細故口角房客後方一刺 房東身亡
桃園市蔡姓男子前晚涉嫌持水果刀刺殺同住房東陳姓男子，陳經送醫不治，蔡被警方逮捕稱懷疑陳偷用他物品，雙方起口角，他拿刀威嚇不慎刺中陳，警詢後依殺人罪移送。
警方調查，五十二歲陳姓男子住桃市楊梅區永美路一處公寓，在客廳擺放兩張床鋪，以每月兩千元租給臨時工卅三歲蔡姓男子及蔡的一名男同事，陳與蔡因生活習慣常起爭執，積怨已久。
前天晚間十時許，僅蔡、陳在屋內，兩人爭吵後，蔡在客廳拿水果刀從後方朝陳左肩刺殺，其餘房客聽見爭吵聲報案。消防隊到場發現陳坐在椅子上，左肩被插入一把水果刀，檢查已無呼吸心跳，送醫急救不治，警方逮捕蔡帶回楊梅警分局草湳派出所調查。
蔡稱，他懷疑陳偷用他東西，兩人起口角，他隨手從茶几拿水果刀想威嚇陳，沒想到插中。
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