179台灣人柬國涉詐落網 傳遣送陸

刑事局表示，正與我駐外單位向柬埔寨交涉，爭取被逮的台灣人回台受審。記者廖炳棋/翻攝 柬埔寨警方上月底在金邊市破獲詐騙集團據點，查獲一八六名嫌犯，其中一七九名台灣人、七名大陸人，傳出柬埔寨有意在本月十三日、中國國家主席習近平訪問柬埔寨前夕，全數遣送大陸。台灣駐外單位正與柬埔寨交涉，希望將台人送回台偵審。

習近平將在本月中旬，陸續訪問馬來西亞、越南、柬埔寨等國，由於大陸民眾飽受詐騙犯罪所害，陸方時常關注東南亞國家打擊詐團狀況，柬埔寨近一個多月陸續破獲柬埔寨境內詐團，被外界認為是要營造與陸方良好關係，送給習近平的見面禮。

柬埔寨國家警察總署情報局上月卅一日主導行動，突襲金邊市桑園區一處民宅，從下午直到晚間結束，破獲詐團機房，查獲一八六人，其中七人是大陸人，一七九人都是台灣人；根據柬埔寨媒體報導，柬埔寨移民總局官員透露，若嫌犯未被提起刑事訴訟，將依法驅逐出境。

依柬埔寨媒體報導，柬埔寨與陸方近日聯合執法，陸續破獲詐團據點，上月六日柬埔寨警方在蒙多基里省森莫諾隆市，查獲二五八名涉詐外籍人士，多數為大陸人。

柬埔寨與陸方洽談商討嫌犯遣返事宜，傳出規畫在本月十三日，一次「打包」遣送約五百名犯嫌給大陸，包括台灣人，屆時陸方將派遣專機到柬埔寨運送。

刑事局國際科指出，目前我國外交部及駐外代表處，積極掌握此案進度及應處作為，刑事局駐胡志明市聯絡官，也隨同我駐外人員一同處理，正與柬埔寨積極接觸，希望能讓台人交由我方送回台偵審。

熟悉跨境犯罪官警說，柬埔寨一向親中，堅持「一個中國」政策立場，台灣對柬埔寨相關事務，由我越南駐胡志明市台北經濟文化辦事處兼轄，台灣嫌犯是否能順利回台受偵審，難度頗高。