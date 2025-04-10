聽新聞
0:00 / 0:00

積怨已久！桃園男房客持刀突襲房東失血過多 當場身亡

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

33歲的蔡姓男子住在桃園市楊梅區永美路上公寓，平時與52歲的陳姓房東同住，2人因生活習慣不同積怨已久，昨晚又發生口角，蔡男憤而持水果刀從後方朝陳男左肩猛一刺，導致陳男失血過多當場身亡，全案警詢後依殺人罪送桃園地檢署偵辦，詳細案發原因仍待警方調查釐清。

據了解，蔡男平時在工地當臨時工，2人因生活習慣積怨已久，且時有口角，昨2人又生細故，蔡男情緒失控回房拿水果刀，回客廳後朝陳男左肩猛一刺，一刺到大動脈，造成陳男當場倒地，失血過多，當場為失去呼吸心跳，消防人員獲報到場緊急處置後送醫，仍宣告不治。

因發生巨大動靜，其餘房客發現後立即報案，不過蔡男疑嚇到驚魂未定，警方獲報到場後，將蔡男帶回，警詢後依殺人罪嫌現犯逮捕，詳細案發原因仍待警方調查釐清。

33歲的蔡姓男子住在桃園市楊梅區永美路上公寓，平時與52歲的陳姓房東同住，2人因生活習慣不同積怨已久，昨晚又發生口角，蔡男憤而持水果刀從後方朝陳男左肩猛一刺，導致陳男失血過多當場身亡，全案警詢後依殺人罪送桃園地檢署偵辦，詳細案發原因仍待警方調查釐清。圖／聯合報系資料照
33歲的蔡姓男子住在桃園市楊梅區永美路上公寓，平時與52歲的陳姓房東同住，2人因生活習慣不同積怨已久，昨晚又發生口角，蔡男憤而持水果刀從後方朝陳男左肩猛一刺，導致陳男失血過多當場身亡，全案警詢後依殺人罪送桃園地檢署偵辦，詳細案發原因仍待警方調查釐清。圖／聯合報系資料照

桃園地檢署 殺人 生活習慣

延伸閱讀

敬老愛心卡開放租電輔車？ 桃園1理由暫不跟進

桃園南區淹大水 水務局：瞬間雨量過大導致災情

桃園強降雨…忠貞市場正式營運卻要「水中採購」慘況曝 市府緊急排水

平鎮測得45毫米時雨量…桃園釀38處災情 1涵管工人下落不明

相關新聞

179台灣人柬國涉詐落網 傳遣送陸

柬埔寨警方上月底在金邊市破獲詐騙集團據點，查獲一八六名嫌犯，其中一七九名台灣人、七名大陸人，傳出柬埔寨有意在本月十三日、...

細故口角房客後方一刺 房東身亡

桃園市蔡姓男子前晚涉嫌持水果刀刺殺同住房東陳姓男子，陳經送醫不治，蔡被警方逮捕稱懷疑陳偷用他物品，雙方起口角，他拿刀威嚇...

積怨已久！桃園男房客持刀突襲房東失血過多 當場身亡

33歲的蔡姓男子住在桃園市楊梅區永美路上公寓，平時與52歲的陳姓房東同住，2人因生活習慣不同積怨已久，昨晚又發生口角，蔡...

逃逸移工從泰空運乾大麻花來台 查獲遭重判9年

鄧姓越南男子是逃逸外籍移工，以每公斤6千萬越南盾（台幣7.5萬）的價格，從泰國以茶葉罐形式寄乾燥大麻花來台，遭關務署發現...

高雄男遭丟包醫院亡 涉案通緝男曾涉多案令人咋舌

高雄黃姓男子遭丟包醫院死亡案，警方在載送黃男赴醫的轎車上搜出槍、毒，逮捕涉案的王姓、張姓2男子，查出王男另涉槍砲案，昨天...

影／抓到了！高雄男遭丟包醫院亡 丟包2男1通緝車上有槍毒

警方列管毒品人口黃姓男子今天凌晨遭丟包高雄健仁醫院。送他赴醫院的2名男子逃離後，案發13小時後，今天下午警方查捕王姓、張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。