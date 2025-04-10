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積怨已久！桃園男房客持刀突襲房東失血過多 當場身亡
33歲的蔡姓男子住在桃園市楊梅區永美路上公寓，平時與52歲的陳姓房東同住，2人因生活習慣不同積怨已久，昨晚又發生口角，蔡男憤而持水果刀從後方朝陳男左肩猛一刺，導致陳男失血過多當場身亡，全案警詢後依殺人罪送桃園地檢署偵辦，詳細案發原因仍待警方調查釐清。
據了解，蔡男平時在工地當臨時工，2人因生活習慣積怨已久，且時有口角，昨2人又生細故，蔡男情緒失控回房拿水果刀，回客廳後朝陳男左肩猛一刺，一刺到大動脈，造成陳男當場倒地，失血過多，當場為失去呼吸心跳，消防人員獲報到場緊急處置後送醫，仍宣告不治。
因發生巨大動靜，其餘房客發現後立即報案，不過蔡男疑嚇到驚魂未定，警方獲報到場後，將蔡男帶回，警詢後依殺人罪嫌現犯逮捕，詳細案發原因仍待警方調查釐清。
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