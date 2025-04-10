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高雄男遭丟包醫院亡 涉案通緝男曾涉多案令人咋舌

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄黃姓男子遭丟包醫院死亡案，警方在載送黃男赴醫的轎車上搜出槍、毒，逮捕涉案的王姓、張姓2男子，查出王男另涉槍砲案，昨天才經橋頭地檢署發布通緝

據了解，王姓男子（42歲）曾涉搶奪、強盜、竊盜 、恐嚇、妨害公務及毒品等案，2004年入獄，直到2017年假釋，2022年假釋期滿，又涉及槍砲及毒品案，經橋頭地方法院判刑8年6月，上訴遭駁回，直到昨天才由橋頭地檢署發布通緝。張姓男子（65歲）與死者黃姓男子（40歲）同是警方列管毒品人口。

王男與黃男昨天相約在高雄市大社區碰面，黃男上王男的轎車後，不久身體不適昏迷，王男因自己涉案報到執行，擔心自己將黃男送醫可能被捕，便聯繫張姓男子共乘他的轎車，今天凌晨零時10分許，將黃男送楠梓區健仁醫院，王男沒下車，由張男下車接洽醫護人員後，王、張馬隨即上車離去。

不料，醫護人員急救時，發現黃男到院前已經無呼吸心跳，立即報警查辦。今天近午，檢方相驗死因，發覺黃男無明顯外傷，將擇日複驗死因。

高雄市警楠梓分局以車追人，追查出王、張2人落腳在高雄市大社區中山路1處空地鐵皮屋工寮，今天下午1時許，動員趕赴大社區追捕王、張，發現轎車停放空地，車內竟有2枝疑改造的烏茲衝鋒槍和多顆子彈，以及海洛因、安非他命等毒品，立即逮捕他們，才發現王男剛被通緝1天。

據了解，王稱黃男上車後突然「病發」，像癲癇症發作，他看不對勁才與張男將黃送醫。王、張2人都否認對黃男動手，也否認殺人。警方先依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌查辦全案，待檢方14日複驗，將根據死因，再決定是否查辦2人殺人或過失致死罪嫌。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

王姓男子（左二）、張姓男子（右二）將男子丟包醫院逃離，警方在車上查獲槍械和毒品。記者林保光／攝影
王姓男子（左二）、張姓男子（右二）將男子丟包醫院逃離，警方在車上查獲槍械和毒品。記者林保光／攝影
警方在王姓男子的轎車搜出毒品。記者林保光／翻攝
警方在王姓男子的轎車搜出毒品。記者林保光／翻攝
警方在王姓男子的轎車搜出衝鋒槍。記者林保光／翻攝
警方在王姓男子的轎車搜出衝鋒槍。記者林保光／翻攝

毒品 通緝 高雄市

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