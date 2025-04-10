影／抓到了！高雄男遭丟包醫院亡 丟包2男1通緝車上有槍毒

警方列管毒品人口黃姓男子今天凌晨遭丟包高雄健仁醫院。送他赴醫院的2名男子逃離後，案發13小時後，今天下午警方查捕王姓、張姓2男子，並在車內搜出槍、毒，其中王男因案通緝中，正帶案調查。

今天凌晨零時10分許，王姓男子（42歲）開休旅車，載張姓男子（65歲）和死者黃姓男子（40歲）到高雄市楠梓區健仁醫院後，張男下車與醫護人員一起將黃男抬上擔架床，隨後便上車與王男逃離。

醫護人員急救時，發現黃男到院前已經無呼吸心跳，到院前死亡，立即報警查辦。今天近午，檢方相驗死因，發覺黃男無明顯外傷，將擇日複驗死因。

高雄市警楠梓分局以車追人，追查出王、張2人落腳在高雄市大社區中山路1處空地鐵皮屋工寮。今天下午1時許，動員趕赴大社區追捕王、張，發現休旅車停放空地，車內竟有2枝長槍和多顆子彈及毒品，立即逮捕他們，並發現王男涉槍砲案正通緝中。

據初步了解，王、張和死者黃男相約碰面，王、張自稱，黃男上車後突然「病發」，像癲癇症發作，他們看不對勁，便載黃男到醫院，因王男遭通緝才趕緊離開。

警方表示，確實原因將深入追查，但依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌先查辦，至於黃男死因，將由檢方認定是否有過失致死嫌疑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885