柬埔寨破獲詐團逮179台人將送大陸 我駐外單位爭取遣返回台

柬埔寨警方近一個多月來，陸續破獲多組柬國境內詐騙集團，上個月31日，逮捕7名中國人及179名台灣人，這個月13日，可能將全部遣送中國；目前我駐外單位，正想辦法與柬方聯繫，爭取被捕台灣人遣返回台。

刑事局國際科指出，目前我國外交部及駐外代表處，積極掌握此案進度及應處，刑事局駐胡志明市聯絡官，也隨同我駐外人員一同處理。

根據柬國媒體報導，柬國與中國近日聯合執法，陸續破獲詐團據點，上個月6日，柬警在蒙多基里省森莫諾隆市，突襲逮捕258名涉詐外籍人士，多數為中國公民。

3月31日，柬警在金邊市桑園區，再次破獲詐團據點，逮捕186名嫌犯，7人來自大陸，其餘179人為台灣籍。