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高雄男遭2男丟包醫院死亡 妻也不認識…不排除汽車買賣糾紛起衝突

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

警方列管毒品人口黃姓男子今天凌晨遭丟包高雄健仁醫院，送他赴醫院的2名男子隨即逃離。據悉，黃妻不認識送他去醫院的2名男子，因他生前曾有汽車買賣糾紛，警方正追查這2名男子。

今天凌晨零時10分許，40歲的黃姓男子被2名身分不明的男子送去健仁醫院後，2名男子便乘休旅車離去，但醫護人員急救時，發現黃男到院前已經無呼吸心跳。

今天近午，檢方相驗死因，發覺黃男無明顯外傷，將擇日複驗死因。

黃妻今天凌晨獲悉丈夫死亡，表示丈夫昨天說要外出找朋友就沒再回家，直到打電話聯繫丈夫，是警方接聽電話，才知道丈夫死亡。她在檢警相驗時不禁痛哭。

據了解，黃姓男子昨天外出找人，警方調閱相關監錄系統，發現他由去高雄市仁武區被載去醫院；黃妻提及他生前曾與人有汽車買賣糾紛，地點疑同在仁武區，不排除因買賣糾紛起衝突，警方正追查載他去醫院的2名男子，追查內情。

2名男子開休旅車，將黃姓男子丟包健仁醫院後離去。圖非當事車輛。記者林保光／攝影
2名男子開休旅車，將黃姓男子丟包健仁醫院後離去。圖非當事車輛。記者林保光／攝影

死亡

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