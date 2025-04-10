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台版廣末涼子？患者嫌監測器太吵爆衝突 一腳踹傷護理師的臉
44歲日本女星廣末涼子日前爆出就醫時，疑情緒激動，對一位醫院護理師動粗，她抓住對方手臂並用腳踹，造成護理師受傷。同樣的醫療暴力場景，也發生在台灣，北醫附醫一位護理師於網路上爆料，日前一位患者不滿生理監視器聲音太吵，與護理師發生衝突，用腳直接踹護理師的臉。北醫附醫表示，已協助同仁報案，強調對暴力零容忍。
該名護理師日前於臉書上爆料，一名患者因病住院，住院期間不斷反映生理監測器很吵，吵到他無法入睡。護理師說明後，卻引發對方不滿，情緒激動地脫掉氧氣罩，並對著護理師拳腳相向，過程中一腳直接踹到護理師的臉，讓她受傷。這一位護理師表示，「現在全台病床缺到爆，若不願意配合治療，請不要來醫院」，對於患者不理智行為，感到相當不滿。
據了解，該名護理師於北醫附醫任職，北醫附醫表示，事件發生後，該單位主管隨即陪同該名護理人員到急診驗傷，並啟動遭受暴力關懷流程，給予同仁慰問紅包，請警衛加強巡視該病房，確保同仁安全，同時協助同仁完成職業安全災害與醫療暴力事件通報，並陪同同仁赴警局完成報案，提供相關法律及醫療協助。
北醫附醫強調，醫院是守護生命的重要醫療場域，同仁堅守崗位應獲得相對的尊重與保障，對於任何形式的暴力行為，北醫附醫一向秉持零容忍立場，呼籲社會大眾，共同尊重醫療專業，攜手打造友善理性的就醫環境，讓醫療人員無後顧之憂，安心守護病人的健康。
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