大陸微型火砲、活體動物走私入台 海關驚見殺傷力武器

高雄海關近期查獲多起快遞貨物夾藏活體動物、電子煙及違反槍砲彈藥刀械管制條例等違禁品案件，1至3月查獲活體動物16案、電子煙及組合元件24案、違反槍砲彈藥管制條例物品8案、違反警械使用條例5案，其中槍砲彈藥管制物品更包括微型火砲、十字弓等物品，海關呼籲請民眾購買跨境貨物要提高警覺，切勿心存僥倖以身試法。

海關表示，關員本年1至3月看X光機查獲民眾透過中國大陸海運快遞，走私活體動物進口，包括鬆獅蜥174隻、細皮瘤尾守宮81隻、棘皮瘤尾守宮4隻、黃金鼠4隻；走私一般類活體動物走私（鬆獅蜥及黃金鼠）已違反野生動物保育法，已移送農業部，而走私守宮則違反瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES規定），將移送國貿署。

另外，違反槍砲彈藥管制條例輸入物品包括開山刀1件、手指虎2個、微型火砲2個、十字弓1個、武士刀2把，皆以涉刑事案件移送中；違反警械使用條例貨物則是5隻甩棍，也涉刑事案件移送中：電子煙相關組合元件計5052個（pce），則移送地方縣市政府衛生單位處理中。

海關表示，違反槍砲彈藥刀械管制條例的「微型火砲」是在2月2日和2月4日夠透過X光機發現，皆是不同民眾透過淘寶向中國買家訂購，買家大部分都是申報塑膠模型，已由警察單位協助移送，因微型火砲的金屬結構與機能，屬於「非制式槍砲」，恐具殺傷力，警方目前調查中。

海關進一步說明，隨著購買跨境電商貨物日益普及，民眾網購前，應先行瞭解貨物相關進口規定，避免不慎觸法受罰。此外電商業者促銷活動多，快遞貨物清關作業量增加，為確保順利通關，快遞業者應嚴格篩選及控管承攬符合快遞專區規定之貨物，若有違反規定海關亦將依法裁罰。

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