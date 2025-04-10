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大陸微型火砲、活體動物走私入台 海關驚見殺傷力武器

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

高雄海關近期查獲多起快遞貨物夾藏活體動物電子煙及違反槍砲彈藥刀械管制條例等違禁品案件，1至3月查獲活體動物16案、電子煙及組合元件24案、違反槍砲彈藥管制條例物品8案、違反警械使用條例5案，其中槍砲彈藥管制物品更包括微型火砲、十字弓等物品，海關呼籲請民眾購買跨境貨物要提高警覺，切勿心存僥倖以身試法。

海關表示，關員本年1至3月看X光機查獲民眾透過中國大陸海運快遞，走私活體動物進口，包括鬆獅蜥174隻、細皮瘤尾守宮81隻、棘皮瘤尾守宮4隻、黃金鼠4隻；走私一般類活體動物走私（鬆獅蜥及黃金鼠）已違反野生動物保育法，已移送農業部，而走私守宮則違反瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES規定），將移送國貿署。

另外，違反槍砲彈藥管制條例輸入物品包括開山刀1件、手指虎2個、微型火砲2個、十字弓1個、武士刀2把，皆以涉刑事案件移送中；違反警械使用條例貨物則是5隻甩棍，也涉刑事案件移送中：電子煙相關組合元件計5052個（pce），則移送地方縣市政府衛生單位處理中。

海關表示，違反槍砲彈藥刀械管制條例的「微型火砲」是在2月2日和2月4日夠透過X光機發現，皆是不同民眾透過淘寶向中國買家訂購，買家大部分都是申報塑膠模型，已由警察單位協助移送，因微型火砲的金屬結構與機能，屬於「非制式槍砲」，恐具殺傷力，警方目前調查中。

海關進一步說明，隨著購買跨境電商貨物日益普及，民眾網購前，應先行瞭解貨物相關進口規定，避免不慎觸法受罰。此外電商業者促銷活動多，快遞貨物清關作業量增加，為確保順利通關，快遞業者應嚴格篩選及控管承攬符合快遞專區規定之貨物，若有違反規定海關亦將依法裁罰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

高雄海關1至3月查獲快遞貨物夾藏活體動物16案、電子煙及組合元件24案、違反槍砲彈藥管制條例物品8案、違反警械使用條例5案。圖／海關提供
高雄海關1至3月查獲快遞貨物夾藏活體動物16案、電子煙及組合元件24案、違反槍砲彈藥管制條例物品8案、違反警械使用條例5案。圖／海關提供
高雄海關1至3月查獲快遞貨物夾藏活體動物16案、電子煙及組合元件24案、違反槍砲彈藥管制條例物品8案、違反警械使用條例5案。圖／海關提供
高雄海關1至3月查獲快遞貨物夾藏活體動物16案、電子煙及組合元件24案、違反槍砲彈藥管制條例物品8案、違反警械使用條例5案。圖／海關提供
高雄海關1至3月查獲快遞貨物夾藏活體動物16案、電子煙及組合元件24案、違反槍砲彈藥管制條例物品8案、違反警械使用條例5案。圖／海關提供
高雄海關1至3月查獲快遞貨物夾藏活體動物16案、電子煙及組合元件24案、違反槍砲彈藥管制條例物品8案、違反警械使用條例5案。圖／海關提供

動物 槍砲彈藥 海關 走私 電子煙

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