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嘉義小貨車自撞路樹火燒車 車上留毒品殘袋及針頭…一人溜了

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣竹崎鄉166縣道4月7日有一輛小貨車疑因車速過快失控自撞路樹，車輛起火燒到只剩骨架，消防人員獲報趕往滅火，將年約60歲姜姓男子送醫，警方今天指出，車上留有疑似施用毒品的針頭及殘渣袋，還有另一人疑在事故後逃逸，已鎖定身分將通知他到案說明。

嘉義縣消防局表示，4月7日獲報竹崎鄉竹民路發生汽車火警，抵達現場為一輛小貨車自撞起火，拉水線撲滅火勢，車輛燒到只剩骨架，現場只有發現一名傷者，年約60歲姜姓男子肢體受傷、意識清楚，經緊急處置後送嘉義基督教醫院。

警方指出，小貨車失控自撞路樹，導致車輛起火燃燒，初步了解當時車上共有2人，姜姓男子經送往嘉義基督教醫院救治，診斷為手腳多處開放性骨折，意識清楚，尚無生命危險；另一人則在事故後逃逸，目前身分已確認，將通知他到案說明。

警方表示，肇事車輛已移置竹崎分局保管場，車上發現疑似施用毒品的針頭及殘渣袋，由於目前尚無法確認實際駕駛人，已報請嘉義地方檢察署內勤檢察官核發鑑定許可書，依法對傷者抽血及採尿檢驗，釐清是否涉及酒駕或毒駕等公共危險罪嫌。

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嘉義縣竹崎鄉近日有小貨車自撞起火，車上留有疑似施用毒品的針頭及殘渣袋，車上有1人在事故後逃逸。圖／警方提供
嘉義縣竹崎鄉近日有小貨車自撞起火，車上留有疑似施用毒品的針頭及殘渣袋，車上有1人在事故後逃逸。圖／警方提供
嘉義縣竹崎鄉近日有小貨車自撞起火，車上留有疑似施用毒品的針頭及殘渣袋，車上有1人在事故後逃逸。圖／警方提供
嘉義縣竹崎鄉近日有小貨車自撞起火，車上留有疑似施用毒品的針頭及殘渣袋，車上有1人在事故後逃逸。圖／警方提供
嘉義縣竹崎鄉近日有小貨車自撞起火，車上留有疑似施用毒品的針頭及殘渣袋，車上有1人在事故後逃逸。圖／警方提供
嘉義縣竹崎鄉近日有小貨車自撞起火，車上留有疑似施用毒品的針頭及殘渣袋，車上有1人在事故後逃逸。圖／警方提供

嘉義 毒品 火燒車 自撞

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