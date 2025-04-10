高雄40歲男疑遭2男丟包醫院急診室不治 警以車追人中

40歲的黃姓男子今天凌晨經2名男子送往高雄市楠梓區健仁醫院後不治，2名送他去醫院的男子，疑乘休旅車將他丟包醫院後便自行離去。警方正追查這2名男子的身分，並報檢方相驗黃男的死因。

據了解，黃姓男子是警方列管的毒品人口，並沒工作。昨天他向妻子說要外出找朋友，便沒再回家。

今天凌晨零時10分許，高雄市楠梓區健仁醫院向警方報案，說有1名被2名男子送到急診室後，2男子便離去。醫護人員檢查，竟發現黃男到院時，外觀無明顯傷勢，但無呼吸心跳，到院前已經死亡。

警方調閱相關監錄系統，發現2名男子將黃男送到健仁醫院，1人在車上沒下車，另1人協助醫護人員將黃男抬上擔架後，2名男子便乘休旅車駕車離去。

黃男身上仍帶有證件，警方才聯繫到他的妻子，妻子說他有心臟疾病和糖尿病，警方已呈報檢察官相驗死因，並追查將黃男丟包在醫院的2名男子。