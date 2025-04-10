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影／基隆男疑毒駕…撞車後衝進豆漿店撞傷顧客 車藏喪屍煙彈

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

黃姓男子昨晚11點多駕車在基隆東明路時，先擦撞路邊2輛機車後，接著在東信路失控撞擊燈桿再衝向對向一家豆漿店，一名男顧客腳被撞傷，警方在車上找到喪屍煙彈，將依毒品、公共危險罪嫌送辦。

基隆市警察局第二分局東光派出所昨晚11點多獲報發生交通事故，有小客車撞進一間豆漿店，警方到場發現黃姓男子（24歲）駕車由基隆市區往瑞芳方方向行駛，先擦撞東明路2輛機車後往東信路方向逃逸，接著在東信路與東光路口失控，撞擊燈桿與騎樓機車，衝到對向一間豆漿店騎樓。

警方說，當時店內有多名客人在吃消夜，一名男子腳被撞到擦傷，但沒有送醫，其他顧客也都嚇了一大跳，直呼「車子就直直衝過來 ，還好停下，否則不堪設想，嚇死人了。」　　

警方獲報趕至，到現場勘查採證，車頭整個撞爛，在車上查獲含依托咪酯殘油的煙彈1個及電子煙主機1支，經初步檢驗呈陽性反應，警方將黃男帶回調查並送交尿液鑑驗，將依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

黃男疑毒駕撞車後衝進豆漿店撞傷客人，車藏喪屍煙彈。記者游明煌／翻攝
黃男疑毒駕撞車後衝進豆漿店撞傷客人，車藏喪屍煙彈。記者游明煌／翻攝
黃男疑毒駕撞車後衝進豆漿店撞傷客人，車藏喪屍煙彈。記者游明煌／翻攝
黃男疑毒駕撞車後衝進豆漿店撞傷客人，車藏喪屍煙彈。記者游明煌／翻攝

喪屍煙彈 基隆 毒品 車禍

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