影／饒舌歌手Gambler涉嫌販毒羈押禁見 被捕畫面曝光

本名楊智翔的饒舌歌手Gambler因被指控販毒，新北地檢署日前指揮警方前往他的住處搜索，查扣到依托咪酯煙油、電子煙主機等證物，檢察官訊後聲押，昨天被法院認為有逃亡、串證及反覆實施之虞，裁定收押禁見。

饒舌歌手Gambler楊智翔，2021年參加選秀節目「大嘻哈時代」，闖進比賽前8強，被譽為「台饒超新星」，最近攜手風格獨特的饒舌歌手「禁藥王」推出新歌「過氣」，未料新歌發表不到2周就傳出涉嫌販毒被羈押的消息。

新北市蘆洲警方日前偵辦毒品案時，有毒犯供出楊智翔疑為提供喪屍煙彈的藥頭，警方蒐證追查後報請檢察官指揮偵辦，7日中午12時許前往他位於新北市汐止區住處搜索，查扣到3瓶依托咪酯煙油、2支電子煙主機及2支手機等證物，並將楊智翔及楊姓女友帶回偵辦。

據了解，楊智翔堅決否認販毒，警詢後8日依違反毒品危害防制條例將2人移送新北地檢署偵辦，楊智翔疑似刪除手機對話記錄，被認定有勾串、滅證、反覆實施之虞遭檢方聲押，楊姓女友2萬元交保，昨天法院裁定楊嫌收押並禁止接見、通信。

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