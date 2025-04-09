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百億賭王林秉文疑逃洛杉磯 調查局列「外逃通緝犯」：檢舉獎金最高50萬

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百億賭王林秉文疑逃洛杉磯 調查局列「外逃通緝犯」：檢舉獎金最高50萬

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

「百億賭王」林秉文涉替八八會館負責人郭哲敏地下匯兌、洗錢，日前棄保潛逃被通緝，法務部調查局將林秉文列為「外逃通緝犯」且掌握可能潛逃美國洛杉磯，檢舉獎金最高可獲50萬元。

調查局官網將55歲林秉文列為外逃通緝犯名單，掌握林秉文可能在2024年2月26日潛逃，可能潛逃地點是美國洛杉磯。

調查局將持續追查林秉文行蹤，並請求司法互助可能，若民眾提供線索，可依「調查局獎勵提供線索緝獲外逃通緝犯實施要點」陳報核定後，依林秉文遭通緝的法條銀行法，初估最高可領取50萬元檢舉獎金。

林秉文為通訊軟體PGTalk負責人，涉及八八會館案，替主嫌郭哲敏以第三方支付服務供地下匯兌及洗錢，新北地檢署2023年間依詐欺、洗錢等罪起訴。新北地方法院陸續開庭，林秉文放棄300萬保釋金棄保潛逃，2024年12月27日遭通緝，刑事局一度未發布要案查緝專刊，引發爭議後刊登。

林秉文通緝期間還在臉書發文稱自己逃亡，不是司法問題，還在文章留言處嗆國民黨立委徐巧芯「回去時間是我自己來訂，什麼時候輪到你來幫我做主」法務部長鄭銘謙今年1月回應「歡迎投案」也引發議論。

調查局官網將55歲林秉文列為外逃通緝犯名單，掌握林秉文可能在2024年2月26日潛逃，可能潛逃地點是美國洛杉磯。圖／翻攝調查局網站
調查局官網將55歲林秉文列為外逃通緝犯名單，掌握林秉文可能在2024年2月26日潛逃，可能潛逃地點是美國洛杉磯。圖／翻攝調查局網站

林秉文 洗錢 洛杉磯 通緝

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