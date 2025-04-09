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綁閃燈浮標海上運毒 毒癮男被加重判處徒刑11年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

吳姓男子與鍾姓、鄭姓男子合謀運毒，鄭男把39袋愷他命與浮標閃燈保等物投放海上，吳男駕駛小艇出海找到毒品卻太重拉不動，就讓毒品漂流到大城鄉，被漁民發現，全案因此曝光。吳男涉共同犯運輸第三級毒品罪，處有期徒刑11年。可上訴。

判決書指出，吳男和鄭男約定運毒，鄭男先找鍾男、印尼籍漁工阿林（鄭、鍾、阿林的犯行均經另案判決）及多名其他不詳成年人，共同分工運輸愷他命及私運管制物品進口，去年1月間先由鍾男連繫鄭男，鄭男與阿林駕漁船到外海向不詳白色遊艇收取品，再將毒品39袋串成一串，保麗龍碰墊放在前、中，後用竹竿綁上浮球及紅色閃燈浮標，整串投放海上即開船離去。

吳男接到鄭男通知，兩天後由吳男找不知情的陳男、余男，開車載他們南下屏東向朋友借四輪傳動車，吳男單獨駕車，陳男駕駛四輪傳動車載余男，3人到雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口南岸沙洲，吳男駕小艇出海找毒品串，找到後太重拖不動且小艇故障，未料借來的四輪傳動車也卡在沙洲不能動。

吳男乘小艇並拉著毒品自然漂流到大城鄉西港村，他把毒品放在潮間帶，自己上岸搭計程車回雲林麥寮找陳、余二人會合。翌日毒品被漁民發現報警處理，警方及海巡單位帶回用茶葉罐包裝的151多公斤愷他命。隔日吳男與陳、余二人重回麥寮濁水溪出海口南岸要拖回四輪傳動車，被埋伏員警當場逮捕，從吳身上扣得安毒、海洛因3包。

彰化地方法院審酌，吳男有多次施用毒品前科，知悉毒品戕害身心，竟仍無視國家杜絕毒品犯罪的禁令，參與運輸大量第三級毒品的犯行，對國民健康及社會秩序均已造成具體危害，再衡酌吳男始終否認運輸毒品犯行，坦承私運管制物品犯行的犯後態度，並考量犯罪動機等一切情狀，量處刑期如上。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

吳姓男子與鄭姓男子等人合謀運毒，被彰化地方法院判處徒刑11年。記者簡慧珍／攝影
吳姓男子與鄭姓男子等人合謀運毒，被彰化地方法院判處徒刑11年。記者簡慧珍／攝影

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