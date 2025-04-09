他交付3公斤安毒抵債百萬 檢起訴販賣…法官認持有判3年2月

鄭姓男子去年1月底被控交付重約3公斤的甲基安非他命給郭姓男子，做為百萬元借款抵押品，同年2月間赴郭住處搜索而查獲，檢方認鄭涉販賣二級毒品罪嫌起訴，惟法官認販賣毒品罪僅限於「銷售賣出」，因而變更起訴法條，認他持有二級毒品純質淨重20公克以上判刑3年2月。

鄭男坦承持有重約3公斤甲基安非他命，但否認曾交付甲基安非他命給郭，作為借款抵押。他辯稱，曾向郭借款100萬元，也曾將甲基安非他命帶至郭南區住處，但並未告知郭，郭並不知情。

然而，郭於警詢證述鄭交付甲基安非他命給他，以此做為100萬元借款的抵押品，且有2人LINE對話紀錄擷圖等證據可供佐證，法官認事證明確，郭的辯解不可採信。

台南地院合議庭指出，檢察官主張鄭涉犯販賣第二級毒品罪嫌，惟毒品危害防制條例中販賣毒品既遂罪，僅限於「銷售賣出」行為已完成，而依起訴書記載，鄭交付甲基安非他命「作為抵押品」，難認鄭有販賣甲基安非他命給郭，依法變更起訴法條。

合議庭表示，鄭4年前因販賣毒品等案件經論罪科執行完畢，論以累犯並加重其刑。法官審酌，鄭明知甲基安非他命戕害國人身心健康，無視毒品對國人身心健康及社會秩序可能造成危害，持有大量甲基安非他命；並考量鄭於犯後坦承犯行，惟就是否曾交付甲基安非他命予郭部分所述不實等一切情狀，認他持有第二級毒品純質淨重20公克以上，判刑3年2月，可上訴。

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