囂張走私46次！金門密艙遊艇走私案 地院判12人均有罪

金門地檢署偵辦一起國人未經許可駕駛船舶駛離限制水域、前往大陸海域與陸籍船舶併靠接駁貨物案件，該案近日已由福建金門地方法院作出一審判決，包括黃姓、許姓男子等12人依共同犯船舶未經許可航行至大陸地區罪，各處2至6月徒刑，3艘涉案遊艇因曾有46次走私記錄，全遭法院裁定沒收。

據了解，此案由海洋委員會海巡署第九海巡隊提供情資，指稱有三艘中華民國籍遊艇，從金門青嶼泊地出海後未經許可駛離禁（限）制水域，駛往中國大陸福建漳州外海，並與一艘無名陸籍船併靠，進行接駁貨物行為，經地檢署檢察官席時英指揮海巡隊偵辦後，陸續執行搜索、扣押等偵查作為，並向福建金門地方法院聲請簡易判決。

金門地檢署指出，12名被告包括黃姓、許姓、李姓等人，明知未經主管機關許可不得前往大陸地區，卻仍共同策劃並分乘「同○號」、「同○8號」、「同○88號」3艘遊艇出海，搭載電子產品、保健食品及民生用品等貨品，並藏匿於遊艇「密艙」內，以規避海巡查緝。

3艘船在去年11月14日晚間自軍方E22據點出海，分別於22時許駛離禁限制水域，並於當晚在距離福建龍海區鎮海角約3.79浬處與陸籍船舶會合轉運貨物。海巡巡防艇當晚接獲通報後，立即展開雷達追蹤並尾隨，發現3艘國籍遊艇確有與陸籍船併靠接觸情形，隨即前往現場查處。涉案4艘船見巡防艇接近後立即四散逃逸，海巡人員最終於當晚23時52分許，成功攔截陸籍無名船並查獲部分走私物品。

金門地方法院審理後，依據兩岸人民關係條例相關規定，認定12人涉犯「船舶未經許可航行至大陸地區罪」，判處6月至2月不等的有期徒刑，並對「同○號」、「同○8號」、「同○88號」等3艘遊艇全數裁定沒收。法院指出，3艘遊艇皆設有密艙空間，供隱匿貨物使用，經查明曾有46次用於非法航行與走私接駁，屬於長期、頻繁做為犯罪工具，予以沒收具正當性。

金門地檢署指出，此一有罪判決，除彰顯法院對於檢察官及海巡機關執法的肯定，對於長期作為犯罪工具之扣案遊艇均諭知沒收，也可以有效遏止不法行為。