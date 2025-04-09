鍾文智落跑…檢察總長拜會高院院長 執法程序研議雙方有共識

連一鮑魚前負責人鍾文智炒股判刑確定，發監前因台灣高等法院未延長電子監控失聯，最高檢察署要求台北地檢署調查後陳報，檢察一體令引發「檢察官查法官」誤會；檢察總長邢泰釗日前會見高院院長高金枝，承諾各自就執法程序研議。

鍾文智月前判刑30年5月確定後逃亡，最高檢3月16日於假日時間發布新聞表示立場，稱「最高檢察署函請台北地檢署全力緝捕鍾文智到案，同時通知有關單位加強境管措施，以防潛逃境外，落實刑罰執行」。

最高檢的同一份新聞稿還表示「鍾文智2017年即有冒用他人護照出入國之事實，就外界質疑法院於科技設備監控期滿後未予延長一節，請台北地檢署儘速查明釐清，並將調查結果陳報最高檢察署」等。

邢泰釗於擔任高雄地檢署檢察長時，高金枝是高雄地院院長，2人是舊識，邢高陞後本來就有意去拜訪高，在最高檢聲明措辭引發檢察官對承辦法官「偵查」的誤會後，邢上班日後前往高院會見高金枝，將檢察官、法官對重大金融犯罪被告防逃列為談資，再研議程序上有無疏漏，以亡羊補牢。

據表示，會面時，高金枝認為法官所作出的判決、裁定，本就應該接受檢視，邢泰釗也向高金枝說明會內部檢討、因應，雙方有共識。