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陸配風暴未息！移民署長傳申請提早退休 鐘景琨證實：個人考量
移民署近日深陷在台陸配的大陸戶籍清查風波，今天突然傳出移民署長鐘景琨申請提前退休消息，對此，記者向署長本人求證獲得證實，他說，提前退休並非陸配風波紛擾影響，單純是個人考量，生涯規劃想回歸家庭、含飴弄孫，也感謝一路以來長官、同事的支持。
據了解，鐘景琨今年7月才屆齡退休，但上個月就向內政部申請在4月提早退休，內政部批准，4月15日將是他最後一天上班日。
鐘景琨是中央警官學校47期畢業、中央警官學校警政研究所16期警察行政組法學碩士，自2007年移民署成立後從警轉入，曾任移民署國境事務大隊大隊長、專勤事務第二大隊大隊長、中區事務大隊大隊長、副署長等。
鐘景琨自2021年1月就任署長，至今滿4年，去年賴清德總統5月20日上任後，大手撤換包括警政署、調查局、廉政署和海巡署等「情治首長」，唯一未調動的就是移民署，顯見賴清德總統對鐘景琨有一定信任。
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