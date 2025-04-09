虐童「剴剴」致死後再爆凌虐2童成傷 保母姊妹想和家屬和解
保母劉彩萱、劉若琳姐妹被控虐死1歲男童「剴剴」致死，案由國民法官法庭審理，她們另涉嫌對5個月、1歲大的男童施暴，依傷害、強制、凌虐兒童妨害身心發展罪起訴；台北地院今開庭調查2人有無和解意願。
劉彩萱、劉若琳因虐童致死仍羈押禁見中，法官今天提解2人出庭審問，劉若琳不認罪，劉彩萱則僅認強制罪，但不認傷害、凌虐罪，不過，姊妹都表示有意願與被害人家屬和解，法官將適時安排調解程序。
2023年4月，劉彩萱以每月2萬8500元接受5個月大潘姓男童父母的委託照顧，時間為每周一至周五上午8時到下午5時；劉若琳經兒童福利聯盟文教基金會媒介，以每日1000元費用照顧1歲的蔡姓男童。
起訴書指出，劉彩萱2023年10月29日涉嫌將5個月大的潘童綑綁在餐椅上，劉若琳2023年9月3日任由另名幼童拉扯潘童脖子上的奶嘴拉繩，造成潘童多處紅腫、疼痛，再以戲謔的態度錄影以取樂。
此外，劉彩萱、劉若琳涉在2023年9月12日要求1歲的蔡姓男童一隻腳站上椅子、另一腳站地上，以「跨馬步」方式凌虐蔡童，檢察官認定，劉彩萱、劉若琳身為保母卻違反兒童權利國際公約，惡性重大，依凌虐幼童等罪起訴2人，建請法官從重量刑。
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