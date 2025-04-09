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尿液檢出毒品濃度公告前 台南板模工毒駕無罪…二審逆轉改判6月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

廖姓男子於去年1月間在台南永康區，將甲基安非他命置入玻璃球燒烤吸食煙霧方式，施用毒品後，經採尿驗出安非他命及甲基安非他命濃度超標，被訴公共危險罪。圖／本報資料照
廖姓男子於去年1月間在台南永康區，將甲基安非他命置入玻璃球燒烤吸食煙霧方式，施用毒品後，經採尿驗出安非他命及甲基安非他命濃度超標，被訴公共危險罪。圖／本報資料照

廖姓板模工人去年1月28日晚間騎友人機車上路，因排氣管音量過大而遭警方攔查，經採尿驗出安非他命及甲基安非他命濃度超標，被訴公共危險罪，一審認在尿液檢出毒品濃度公告前，不溯及既往判無罪，檢方上訴，二審認他經測試已意識模糊、注意力無法集中，撤銷原判決，改判6月。

檢警調查，廖於去年1月27日晚間在台南永康區，將甲基安非他命置入玻璃球燒烤吸食煙霧方式，施用毒品1次。隔日晚間騎友人機車上路，當晚9時25分許，經永康區廣興街，因排氣管音量過大而為警攔查，查獲持有FM2錠劑9顆、甲基安非他命玻璃吸食器1組，經同意後採尿送驗，檢驗結果呈安非他命濃度2603ng/mL、甲基安非他命濃度高於4000ng/mL。

他為警查獲時，經測試身體狀態為「意識模糊，注意力無法集中」。經警對他做直線測試及平衡動作測試，「步行時左右搖晃，腳步不穩」、「身體前後或左右搖擺不定」，另他在兩個同心圓之間的0.5公分環狀帶內，畫另一個圓，他所畫圓圈，該筆畫不連續，有交錯畫線、中斷再重新接續及部分畫線與內側邊緣線重合情形。

一審認政院去年3月29日公告刑法第185條之3第1項第3款尿液確認檢驗判定檢出毒品品項及濃度值，並自該日起生效，且依法不能溯及既往。法官認廖無罪，檢方不服上訴。

二審指出，依員警製作測試觀察紀錄表佐證，再參酌廖尿液中安非他命、甲基安非他命檢測濃度值確實甚高，堪認廖當時確實已因施用毒品，已達不能安全駕駛動力交通工具程度，事證明確。法官認廖施用毒品致不能安全駕駛動力交通工具犯行，應依法論科。

合議庭表示，廖有多次酒醉駕車公共危險前科，可見他不但未記取教訓，反而於施用毒品後已有不能安全駕駛情況仍駕車而觸法再犯公共危險罪，法官認他犯施用毒品致不能安全駕駛動力交通工具罪判刑6月，可上訴。

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安非他命 意識 毒品

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