獨／新光三越瓦斯氣爆進度突破 數名在場人轉過失致死被告

新光三越2月13日氣爆釀5死多人輕重傷。圖／報系資料照

台中新光三越氣爆釀5死30多人輕重傷，據傳意外時新光三越內瓦斯總開關未關閉、瓦斯感知器則遭拆除，檢方追查正追查欣中瓦斯是否有責任；台中地檢署昨近2個月偵查，傳喚大量證人，昨首度將數名在場人員列過失致死罪嫌「被告」，不排除將約談。

台中消防局3月底火調判定瓦斯氣爆釀禍，後續勞檢報告就雇主、職安衛生程序有無過失認定也是關鍵；檢方偵辦多時無人列報告，但罕見在證人同意下查扣手機，顯見有保全證據急迫性。

台中地檢署近日已經鎖定特定對象，加上連日約談、比對證詞，包括現場切割管線工人、負責勞安衛生人員、瓦斯業者、新光三越等等，由下自上脈絡一併清查，從中找出有無應注意而未注意，有相當因果關係等，判斷何人涉犯過失致死罪嫌。

據了解，中檢已經昨天已經將部分現場人員首度轉列為過失致死罪嫌「被告」，並經通知諭知其身分，近日就會約談到案。

另外，有關今日媒體報導欣中瓦斯於新光三越瓦斯總開關未關閉、偵測瓦斯外洩的瓦斯感知器備查除等部分，檢方預計上午將適度說明。

外界也分析，新光三越氣爆時隔近2個月，台中市消防局火調報告3月底也已經出爐送交檢方，但僅揭露瓦斯氣爆，真正核心的「為何氣爆」原因始終未公布，若檢方認定瓦斯業者恐涉刑責，也不排除會發動搜索蒐證。

然而，2月13日新光三越氣爆當天欣中瓦斯就曾發聲明，表示10日已應新光三越百貨公司櫃位調整及整修之要求，就既有櫃位瓦斯表拆卸，並對天然氣管路封塞完畢。欣中當時也說，確認天然氣管線外觀及封塞塞頭均完整正常，以天然氣專用激光器檢測，也確認無瓦斯洩漏反應。