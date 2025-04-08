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苗栗頭份兩名幼童死亡命案 檢警將擇期剖驗釐清死因

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市一處社區大樓昨天下午驚傳兩名幼童死亡命案，10樓住戶母子三人被發現躺臥床上，母親胸口插有一把刀，仍有微弱氣息被送醫急救，但9歲男童和不到1歲的幼女已死亡多時，案情有待釐清，檢警將擇期剖驗2名死亡幼童，釐清死因。

苗栗地檢署表示，對於兒少保護案件，苗栗地檢一向高度重視，除依法偵辦、查明真相，也致力整合相關支援系統，提供家屬所需協助與陪伴，期盼在司法追訴之外，也能透過實際行動，給予被害人家屬所需的協助與陪伴。

31歲男子昨天下午2點多返家，發現33歲妻子與9歲兒子、未滿1歲的女兒倒臥房內，一對兒女身體僵硬已明顯死亡，妻子手腕被割傷、胸口還插了一把刀，通報119送醫後，又轉送林口長庚醫院手術搶救，仍在加護病房。

10樓命案現場的房子，平常由這對年輕夫妻和2名兒女同住，但2名大人日前疑似吵架鬧離婚，警方初步勘驗，命案現場並沒有遭侵入的跡象。

苗栗地檢署下午表示，頭份市7日下午發生2名幼兒死亡案件，檢察長林映姿獲報後，相當重視，立即指派檢察官黃棋安啟動偵查程序，即刻指揮員警詳細蒐證，將相關證物扣案，今天上午警方報驗後，檢察官迅速至頭份殯儀館相驗，並擇期剖驗，以查明確切死因，釐清相關責任歸屬。

犯罪被害人保護協會苗栗分會同步啟動即時關懷機制，由專責人員主動聯繫家屬，提供法律諮詢、心理支持及相關資訊，陪伴家屬處理後續事宜，分會人員秉持專業與同理心，協助說明各項程序，並引介相關資源，讓家屬在面對突發狀況時能有支撐的力量，不至孤立無援。

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苗栗縣頭份市驚傳兩名幼童死亡命案，苗栗地檢署及警方將擇期剖驗2名已死幼童遺體，釐清死因。聯合報資料照
苗栗縣頭份市驚傳兩名幼童死亡命案，苗栗地檢署及警方將擇期剖驗2名已死幼童遺體，釐清死因。聯合報資料照

命案 死亡 頭份

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