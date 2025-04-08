高雄旗山電纜失竊報警未受理 所長拔官、分局長連坐罰

高雄旗山光電業者電纜日前遭竊，報警卻因負責人未到場未予受理；高雄市警察局督察室介入調查，將予旗山分局長、副局長、行政組長、所長及警員5人行政處分，所長則確定調為非主管職。

高雄市警察局今天表示，針對工地電纜遭竊而員警第一時間未先行受理報案，以及應對言詞不當部分，督察室正調查相關人員違失，後續將依規定對旗山分局長、副分局長、行政組長、所長及承案警員5名相關人員擬議行政處分，目前已確定所長調整為非主管職務，相關行政懲處內容尚研議中。

旗山分局調查，旗山光電業者因承接馬頭山光電案，工地放置電纜疑遭小偷盯上，4日起屢被竊，業者5日報案卻遭警方以負責人未到，報案人難以解釋失竊多少數量電纜為由未予受理，也沒有再派員隨業者到工地勘查。

後續經業者自力救濟昨天逮到6名竊賊，警方獲報後將6名竊嫌帶回派出所詢問，正式受理此案。警方表示，初步了解6竊嫌為旗山當地人、年約20多歲、有竊盜前科，經專案小組偵辦起出失竊電纜近243公斤，全案依加重竊盜罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦，至於資源回收業者收贓部分，將依贓物罪嫌併案偵辦。