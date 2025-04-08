假義消「金髮YUKI」亂入急救溺水童 台中消防局通知2次都被放鴿子

台中市許姓男子綽號「YUKI」上月中旬時，接到「聽見AED」軟體推播後，與消防員一起進入民宅，急救一名3歲溺水童，因許事後被起底男扮女裝、偽造文書遭判刑的狀況，引發爭議，檢方分案調查，台中市消防局為釐清狀況，在上月底、本月初以雙掛號通知許說明，許都「放鴿子」未現身。

台中市消防局表示，為釐清上月16日北屯區3歲童溺水案件，許男被質疑有穿著EMT制服、假冒義消證件等狀況，因不知許男住居地，有委請轄區第五警分局協助提供資料後，分別在上月底、本月初已雙掛號方式，通知許在上月27日、本月7日到消防局說明，但許都未現身，後續將由檢警調查釐清。

針對金髮YUKI許姓男子假義消一案，由於其假冒義消義消證件涉及偽造文書是公訴罪，台中地檢署也已在上月21日剪報分案，將傳喚許男到案偵辦。

台中市3歲男童上月16日在自家浴室溺水，送醫不治，男童父親質疑綽號「YUKI」的金髮許姓男子，加入施作CPR涉有不當，另外也有粉專「靠北EMT」質疑，男子身穿EMT制服，是否有假冒觸法的責任。

許男在2022年就曾涉及偽造文書，檢警調查許同年3月24日騎機車經南區忠明南路、國光路口遭人從後追撞，許報案後於警方到場時接受酒測，他出示修諺凱醫療救護事業集團義工證給警方，並在酒精濃度測試表上偽簽姊姊的名字，被轄區第三分局送辦，台中地院判他2月徒刑，可易科。