「安哥碎碎念」網紅傳家暴女友致死 檢相驗未發現明顯外傷

抖音網紅「安哥碎碎念」的女友陳姓女子近日離世，女方親友指控潘俊安涉嫌家暴，陳女離世時七孔流血，還因此引發潑漆糾紛，但經檢方初步相驗發現，陳女身上沒有明顯外傷，將採集檢體送顯微檢查，並確認有無毒物反應，須待1個多月報告出爐才能確認死因。

「安哥碎碎念」抖音網紅本名潘俊安，帳號有23.2萬名粉絲，他在嘉義市獨資成立世絜能原開發有限公司、新科原綠能有限公司，也與陳女一起成立安絜國際、AJ Bar安絜酒吧，兩人未結婚，酒吧平時有歌手駐唱，還有女公關及調酒師，內部還有獨立唱歌包廂。

陳女弟弟陳國哲、網紅Allen哥的正能量日前在臉書曬出陳女去年10月7日，今年2月13、14、16日驗傷單，指出潘俊安長期對陳女施暴，自稱是「心靈雞湯老師」，講的是人生大道理，做的卻是豬狗不如的事，昨晚還有人為此至潘俊安公司潑紅漆。

潘俊安事後拍影片回應家暴風波，遭網友質疑眼神飄移、牙齦緊咬，懷疑他吸毒。潘俊安昨發文表示，請社會大眾尊重檢方調查跟法院判決，陳女離開隔天就有檢調單位請他去驗尿，是否有毒品反應，會由法院來判定，請大家尊重法律判決。

檢方指出，經初步相驗發現陳女身上沒有明顯外傷，也找不到致命外傷，已採集檢體送驗，將進行毒物檢測、顯微檢測，避免有些傷勢無法用肉眼發現；檢驗報告預計需1個多月完成，確切死因以檢驗報告為主，目前尚無法直接確定陳女死因。

據外界傳言，潘俊安雖然在網路上打造陽光正能量形象，分享賺錢方法及理財思維，強調太陽能是被動收入，投資太陽能產業一年可以賺15%，投資房地產不如投資光電板，但他的經濟狀況其實不如外表光鮮亮麗，他之前開出來的勞斯萊斯是租賃車。