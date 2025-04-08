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台北大同區民宅今起火交管 他恍惚開車撞警車驗出3毒品反應

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市大同區一處民宅今早起火，警消到場救災時，一名男子開轎車衝撞員警用來戒護現場的警用機車。員警清查發現男子神情恍惚，車上放有電子煙及不明粉末，初驗呈毒品陽性反應，當場逮人送辦。

台北市消防局表示，大同區環河北路二段一處民宅上午9時許冒煙起火，經派員到場撲救，確認現場是1層樓磚造建物，頂加1層鐵皮，住宅用途，其1樓起火，燒損雜物，燃燒面積約20平方公尺。

消防局派出指揮車5輛、消防車15輛、救護車4輛、消防員69名前往撲救，救出1名年約40歲女子，其雙手燒燙傷，到院後意識清醒，送由馬偕醫院救治；現場另疏散2男1女。

警方調查，起火的是一處停業的檳榔攤，傷者是住戶41歲黃女，及時疏散的是3名鄰居，皆未受傷，現場確切起火原因待查。

此外，消防隊在救災時，轄區警方派員疏導相關路段交通，並戒護起火現場，避免民眾靠近，未料40歲林姓男子駕駛汽車衝撞員警用來戒護現場的警用機車。

員警上前盤查，發現林男神情恍惚，又發現車上有不明粉末及電子煙，初步檢驗呈毒品依托咪酯、安非他命、K他命陽性反應，警方立刻將人帶返警所偵辦，詢後將依違反毒品危害防制條例罪嫌將林男移送士林地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市大同區環河北路二段一處民宅今早起火，警消派員前往撲救，救出住戶黃姓女子。記者李隆揆／翻攝
台北市大同區環河北路二段一處民宅今早起火，警消派員前往撲救，救出住戶黃姓女子。記者李隆揆／翻攝
台北市大同區環河北路二段一處民宅今早起火，警消派員前往撲救，救出住戶黃姓女子。記者李隆揆／翻攝
台北市大同區環河北路二段一處民宅今早起火，警消派員前往撲救，救出住戶黃姓女子。記者李隆揆／翻攝

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