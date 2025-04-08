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影／毒販公園「埋包」大麻20處 台中警犬查獲300萬毒品

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市市刑大八隊在去年偵辦一起毒品案溯源，發現涉案毒犯將毒品「埋包」在南屯區等全市20多處公園內，少年隊協助起出毒品，其中一處因不好找出毒犯埋包的位置，少年隊找來警犬隊的兩隻警犬Dottie和Spa支援，找到埋包處，此波查獲大麻重量約有2公斤，市價約300萬餘元。

台中市刑大八隊去年7、8月間偵辦一起毒品案溯源，發現有毒犯為躲避查緝，捨棄過往和購毒者面交的方式，派出「埋包手」在交易日前，在台中市各地的公園等偏僻處所，埋入「大麻包」，另將位置的經緯度給「控機」，等買家聯繫購買需求時，控機再發送相關埋包資訊由購毒者自行取貨，藉此增加多次斷點，提高警方查緝難度。

市刑大八隊查出毒犯的埋包位置遍布台中市20多處公園，協請台中市少年隊協助起出毒品，其中一處為於南屯重劃區公園內的埋包點，因辦案人員無法以肉眼辨識位置，向警犬隊請求支援。

在警犬Dottie和Spa協助下，在公園內的一棵樹下，查出埋包地點，起獲大麻煙油、乾燥大麻花的真空包裝等贓證物。

警方清點此波查獲約有2公斤大麻等毒品，市價約300萬元，後續交由台中市刑大八隊後續偵辦。

台中市少年隊長劉祈顯表示，大麻雖然在其他少數國家合法，在我國仍是列管第二級毒品，切勿因一時好奇而嘗試走上毒癮的不歸路，販賣毒品更是罪加一等。警方取締毒品犯罪刨根究底之決心絕不鬆懈，全力維護本市治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市有毒犯在各行政區公園內埋入大麻包，傳送位置給藥腳交易，警方出動警犬查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市有毒犯在各行政區公園內埋入大麻包，傳送位置給藥腳交易，警方出動警犬查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市有毒犯在各行政區公園內埋入大麻包，傳送位置給藥腳交易，警方出動警犬查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市有毒犯在各行政區公園內埋入大麻包，傳送位置給藥腳交易，警方出動警犬查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市有毒犯在各行政區公園內埋入大麻包，傳送位置給藥腳交易，警方出動警犬查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市有毒犯在各行政區公園內埋入大麻包，傳送位置給藥腳交易，警方出動警犬查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市有毒犯在各行政區公園內埋入大麻包，傳送位置給藥腳交易，警方出動警犬查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市有毒犯在各行政區公園內埋入大麻包，傳送位置給藥腳交易，警方出動警犬查獲。記者陳宏睿／翻攝

台中市 大麻 毒品

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