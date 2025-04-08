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苗栗人倫悲劇 母胸口插刀命危 2幼子亡

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導

苗栗縣頭份市昨驚傳母子三人二死一傷悲劇，吳姓婦人胸口插刀躺在床上，命危送醫，一對年幼子女死在身旁，身上無外傷；檢警初步懷疑吳女殺害子女後尋短，但也不排除其他可能，今相驗釐清死因。

苗栗縣消防局昨下午二時許獲報，頭份市某大樓一名母親與一對年幼子女躺臥床上急需救護，出動三輛救護車趕往，發現母子躺臥床上，母親左胸口插一把刀，還有生命氣息，將她送醫急救，身旁兩名幼子氣絕多時，呈現屍僵狀態。

經查傷者為卅四歲吳姓婦人，送頭份為恭醫院急救，因有創傷性氣胸及胸腔開放性傷口，生命垂危，再轉往林口長庚醫院手術搶救；喪命的是她九歲兒子及年僅八個月大女兒。

據了解，吳姓婦人和卅一歲劉姓丈夫近日疑有爭吵，劉姓男子搬出去外面住，夫妻幾天沒有聯繫。

劉男昨天上午九時許接獲保母電話，指吳女將托育的八個月大女兒接回家，他覺得有異，昨下午二時返回住家查看，發現三人躺在客房床上，妻子胸口插把刀，立即報警。

警方到場採證，未發現外力侵入，兩童身上無明顯外傷，房內也無可疑藥物，不排除是遭悶死，檢方今天相驗釐清；吳女胸口插刀，因她尚在搶救，待恢復意識後偵詢調查。

苗栗縣政府社會處接獲通報，調查該戶並非列管中低收入戶或高風險家庭，研判是突發事件。

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