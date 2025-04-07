快訊

川普威脅大陸撤回報復性關稅 否則加徵50%關稅

苗栗婦胸口插刀2幼童身亡 警：孩童死因待驗釐清

中央社／ 苗栗縣7日電

苗栗縣某大樓今天發生命案，丈夫返家驚見妻子兒女3人倒臥房內，妻子胸口插了1把刀，9歲兒及8個月大女兒氣絕多時。警方表示，孩童死因尚待相驗釐清，不排除任何可能。

苗栗縣消防局下午2時20分接獲救護通報，救護人員抵達現場，發現3名患者倒臥床上，其中2名孩童明顯死亡，身體已明顯僵硬，一旁的婦人頸部、手腕有刀傷且左胸口插著1把刀，仍有生命徵象，緊急清理傷口包紮後送醫搶救。

據指出，報案人為婦人丈夫，他近期因故離家在外居住，今天下午返家發現大門打不開，請鎖匠開門發現門被嬰兒床擋住，進入臥室察看，赫見妻子兒女均倒臥床上，連忙打119報案。

轄區分局偵查隊及鑑識小組人員於案發後封鎖現場採證。警方指出，勘驗屋內初步排除外力入侵跡象，2幼童身上無明顯外傷，死因尚待相驗釐清。

警方表示，由於婦人已轉往林口長庚醫院手術，傷勢仍有待觀察，現場也未發現遺書或可疑藥物，後續包括婦人丈夫、2童相關親屬、保母等人都會通知配合說明以釐清案情，「在法醫鑑驗2童死因結果出爐前，不排除任何可能」。

苗栗縣政府社會處指出，經查該案並非列管高風險家庭，對於案發原因不妄加揣測。此外，父母對18歲以下兒童及少年應負保護、教養責任，若攜未成年子女輕生，除觸犯兒童及少年福利與權益保障法，亦須負刑事責任。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

丈夫 妻子 苗栗縣

延伸閱讀

苗縣府啟動應變小組等6措施 因應對等關稅衝擊

苗栗跨距最長吊橋檢測作業 象鼻吊橋今起封閉1個月

苗栗頭份自小客車撞倒機車2人傷 駕駛肇事逃逸

苗栗夢幻紫色咖啡屋！幸福啵啵草x許願藤x九重葛 一次收藏

相關新聞

疑夫妻鬧離婚？母胸口插把刀命危 2幼子橫屍身旁

苗栗縣頭份市某社區大樓今天下午驚傳一起2死案件，十樓住戶母子3人被家人發現躺臥床上，媽媽胸口插把刀還有微弱氣息被送醫急救...

懸疑！母子三人臥床 媽媽胸口插把刀命危、兩幼子身亡

苗栗縣頭份市某社區大樓，今天下午驚傳一起懸疑命案，大樓一住戶母子三人被發現躺臥床上，救護人員據報到場時發現媽媽胸口插把刀...

影／竹聯幫機房、太陽會幣商合作 32人遭假投資詐騙5千萬

竹聯幫小組長江姓男子涉嫌設詐騙機房，以投資虛擬貨幣或股票，誘使被害人赴天道盟太陽會幹部孫姓男子經營的虛幣店面買泰達幣，3...

租車拒檢撞警車！桃警當街連開12槍 無照毒蟲新竹落網

桃園市中壢區前日晚間發生一輛小客車拒檢逃逸，警方攔獲該車時喝令駕駛下車，駕駛不只拒絕停車、更多次試圖衝撞警車逃脫，警方當...

不滿手機被沒收…18歲高職男持刀殺死單親母 出庭認罪

桃園八德一名18歲陳姓高職生，去年6月因不滿被獨力撫養他的母親沒收手機，加上平日管教與升學等事情積怨已久，竟持水果刀闖進...

影／大甲媽遶境進香有人拔槍？警方逮1狂男查扣空氣槍

大甲媽祖目前正南下遶境進香，4日深夜起駕後不久，即傳出有男子拔槍，台中市大甲警分局今天逮捕一名男子，查扣空氣槍，依社會秩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。