疑夫妻鬧離婚？母胸口插把刀命危 2幼子橫屍身旁

苗栗縣頭份市某社區大樓今天下午驚傳一起2死案件，十樓住戶母子3人被家人發現躺臥床上，媽媽胸口插把刀還有微弱氣息被送醫急救，但一對幼子則已死亡多時；警方初步研判，大人輕生卻奪走2幼童生命悲劇，死因還有待檢警相驗釐清。

據了解，該十樓住戶是一對小夫妻與2名幼子同住，但夫妻兩人近日感情生變鬧離婚，劉姓丈夫搬出去外面住，雙方這幾天都沒有聯繫。今天上午9點多，劉男接獲保母電話，稱說妻子將8個月大的女兒接回，直覺有異，下午2點左右他返回大樓住家後，赫然發現母子3人躺在客房床上，妻子胸口插把刀命危、2幼子身亡於是趕快報警。

縣消防局指出，救護人員到達現場，發現34歲吳姓婦人左胸口插著一把刀，還有生命跡象，但是9歲大的兒子及8個月大的女童已氣絕多時，身體已明顯僵硬。

吳女經送往頭份為恭醫院急救，院方診斷有創傷性氣胸及胸腔開放性傷口，生命垂危，已轉往林口長庚手術，以進一步取出胸口刀子，傷勢還有待觀察。

全案警方鑑識人員到場採證，初步排除外力侵入住宅，2童身上無明顯致命傷，房內也無可疑藥物，是否遭狠母遭悶死，這部分還有待明天相驗以釐清確切死因；至於吳女胸口的恐怖插刀，應是自殘所致，但因她尚在搶救還無法開口，也有待恢復意識後才能釐清。

針對這起家庭悲劇，苗栗縣政府社會處接獲通報後也進行清查，初步排除是中低收入戶或高風險家庭，研判應是突發事件。