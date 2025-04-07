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苗栗驚傳懸疑命案…母子3人臥床 媽媽刀插胸口命危、2幼子亡

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懸疑！母子三人臥床 媽媽胸口插把刀命危、兩幼子身亡

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市某社區大樓，今天下午驚傳一起懸疑命案，大樓一住戶母子三人被發現躺臥床上，救護人員據報到場時發現媽媽胸口插把刀還有生命氣息，趕緊將她送醫急救，但身旁2名幼子則已明顯死亡多時，案由警方調查偵辦中。

據了解，該十樓住戶是一對小夫妻與2名幼子同住，今天下午2點左右，劉姓男屋主返家見狀立即打電話報案，稱說有燒炭自殺案件。但消防人員到達現場發現是34歲劉妻胸口插著一把刀，還有生命跡象，但是9歲大的兒子及8個月大的女童已氣絕多時，僵硬身體已出現屍斑。

隨後，救護人員趕緊將命危吳姓女屋主送醫急救，院方初步診斷吳女有創傷性氣胸及胸腔開放性傷口，正積極搶救中。

目前警方鑑識人員也已到現場採證，初步發現房內有燒炭跡象，不排除這對年幼子女是燒炭致命，至於吳女身上的恐怖刀傷，是自殘或他人所致，有無他殺嫌疑還要調查了解。

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目前警方鑑識人員也已到現場採證，有無他殺嫌疑還要調查了解。記者吳傑沐／攝影
目前警方鑑識人員也已到現場採證，有無他殺嫌疑還要調查了解。記者吳傑沐／攝影

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